Цифровая карта охраны труда появится в Казахстане

До конца года будет разработана Концепция безопасного труда в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Минтруда разрабатывает проект Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года для комплексного решения проблем в сфере охраны труда.

«В рамках новых направлений концепции планируется внедрить проактивный формат управления в сфере охраны труда, в том числе и профессиональными рисками. Это предлагается реализовать через создание Цифровой карты охраны труда (аналогично Цифровой карте семьи) – персонифицированной базы предприятий по профессиональным рискам. По аналогии с международными «барометрами охраны труда» этот онлайн-инструмент позволит держать руку «на пульсе» по всем аспектам безопасного труда», – пояснили в ведомстве.

Концепция направлена на:

- выполнение международных стандартов и повышение качества трудовой жизни;

- усиление проактивного государственного контроля в сфере охраны труда в организациях за счет интеграции баз данных;

- повышение эффективности мер экономического стимулирования работодателей;

- создание системы сбережения рабочей силы в рамках внедрения модели обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, устанавливающей обязательства по реализации превентивных и реабилитационных мер.

25 мая проект концепции будет презентован на 11-й Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH-2023». Ожидается, что международные и национальные эксперты обсудят и внесут свои рекомендации.

Ранее проект концепции широко обсуждался в рамках региональных отраслевых конференций, организованных МТСЗН совместно с отраслевыми ассоциациями работодателей.