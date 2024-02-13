Цифровая карта семьи станет основой для назначения АСП

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Глава Минтруда Светлана Жакупова отметила на расширенном заседании коллегии ведомства о том, что адресная соцпомощь будет назначаться исключительно людям, нуждающимся в ней, сообщает Kazpravda.kz

  

Фото: пресс-служба Минтруда

По информации ведомства, в 2019 году АСП получали 2,2 млн человек. Благодаря активным мерам по содействию занятости и выведению семей из сложной жизненной ситуации, применению взаимных обязательств государства и получателей помощи, в 2023 году их число составило порядка 600 тыс. человек.

При этом на расширенном заседании правительства глава государства поставил задачу о необходимости повышения эффективности и адресности социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан.

Как сообщила министр, на повестке дня стоит полная трансформация АСП, с использованием Цифровой карты семьи и новых интеграций с системами государственных и негосударственных организаций. Это позволит определить потенциальных получателей помощи, расходную часть бюджета с целью обеспечения адресности и целевого использования денежных средств.

– Будет разработан четкий регламент оказания комплексной поддержки нуждающимся семьям, – сказала глава МТСЗН.

При этом во всех процессах трансформации АСП главной составляющей станет оцифровка для исключения человеческого фактора.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году АСП была назначена 598,4 тыс. человек из 114,1 тыс. семей. На эти цели из бюджета было израсходовано 57,4 млрд тенге.

#назначение #семья #Минтруда #цифровая карта #АСП

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