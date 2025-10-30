Все изощреннее

Полицейские каждый день регистрируют по пять-шесть фактов интернет-мошенничества. И это уже не просто статистика, а тревожный сигнал, отражающий реальное положение дел в киберпространстве. В сравнении с прошлым годом в регионе отмечается рост аналогичных преступлений на 37% – с 616 до 846 случаев.

По данным управления по противодействию киберпреступнос­ти департамента полиции Актюбинской области, за девять месяцев 2025 года общая сумма ущерба от действий интернет-мошенников превысила 1 млрд 638 млн тенге.

– Современные технологии открывают новые возможности, но вместе с ними растут и угрозы. Мошенники становятся­ все более изощренными, они умеют­ убеж­дать, воздействовать на эмоции и добиваться доверия своей жертвы, – говорит опер­уполномоченный управления по противодействию киберпреступности капитан полиции Жанибек Шагиров.

Полицейские провели анализ видов интернет-мошенничества и выявили несколько схем, которые приносят прес­тупникам миллио­ны. На первом мес­те – фальшивые звонки и переписка от имени банков и госорганов. Аферисты звонят гражданам или пишут в мессенд­жеры, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, сообщают о якобы подозрительных операциях и под предлогом защиты средств выманивают конфиденциальные данные.

С начала года зафиксировано 335 таких случаев, ущерб превысил 1 млрд тенге. Казалось бы, схема довольно распространенная, но, несмотря на предупреждения, люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

Второе место занимают ложные инвестиционные проекты. Жителям обе­щают высокую прибыль при вложении средств на финансовых платформах в криптовалюту или фиктивные стартапы. Мошенники активно используют поддельные сайты, соцсети и мессенджеры для привлечения доверчивых инвесторов. В итоге вложенные средства исчезают вместе с «брокерами». Зафиксировано 173 таких случая, сумма ущерба превысила 509 млн тенге.

Третью позицию делят фиктивные объявления на популярных интернет-площадках OLX и Kolesa. Мошенники размещают нереально выгодные предложения по продаже автомобилей, техники или недвижимости, требуют предоплату и после получения денег исчезают. Таких эпизодов за девять месяцев зарегис­трировано 169, ущерб составил 78 млн тенге.

Не менее опасной является категория фишинговых атак, взломов аккаунтов и схем псевдопомощи в оформлении онлайн-займов. Преступники делают ссылки на поддельные сайты, через которые получают доступ к логинам и паролям пользователей. После этого аккаунты используют для рассылки фальшивых просьб о переводе средств или для оформления кредитов на имя жертвы. Зафиксировано 169 случаев, общий ущерб – 51 млн тенге.

Все эти преступления объединяет один фактор – доверчивость граждан и недостаточная цифровая грамотность, что делает­ профилактику и повышение кибербезопасности особенно актуальными. Раскрываемость интернет-мошенничеств остается низкой и составляет 14,4% из-за сложности отслеживания преступников, многие из которых действуют из других стран.

Тем не менее с начала года полицейские установили и задержали 40 человек, причастных к различным схемам онлайн-мошенничества. Среди них 10 злоумышленников оказались замешаны более чем в ста эпизодах преступной деятельности. Помимо этого, сотрудники право­охранительных органов раскрыли 42 дела прошлых лет, включая семь случаев, по которым ранее не удавалось выйти на след подозреваемых.

Кто она, жертва мошенников?

Как отмечает киберполицейский, чаще всего на уловки мошенников попадают люди 30–44 лет. На эту группу приходится 35% всех случаев. Это самая активная и финансово самостоятельная категория, которая регулярно совершает онлайн-платежи, пользуется интернет-банкингом и инвестирует средства. Их активность делает их привлекательной целью для аферистов.

– Среди молодежи – 23 процента пострадавших. Они чаще реагируют на заманчивые предложения в соцсетях и мессенджерах, а иногда становятся жертвой­ быстрых заработков и инвестицион­ных схем. К примеру, один сельский житель купился на предложение о легком заработке в Telegram: ему обещали до 800 тенге за просмотр видео в TikTok, но для участия нужно было вносить деньги и покупать виртуальные фильмы. В итоге он перевел более двух миллионов тенге и остался ни с чем. Любые предложения легкой прибыли в Интернете требуют осторожности, а перед вложением денег нужно тщательно проверять источник и условия сделки, – предостерег Жанибек Шагиров.

Люди 45–59 лет подвергаются воздействию мошенников через электронные платежи и онлайн-покупки, а пенсионеры чаще попадают под психологическое давление при угрозе потерять сбережения или ошибке при переводах. Почти 60% пострадавших составляют женщины, что может быть связано с большей доверчивостью при онлайн-операциях­ и активностью в социальных сетях, где мошенники чаще всего размещают свои схемы.

Мужчины же чаще становятся жерт­вами крупных инвестицион­ных афер и фальшивых объявлений о продаже техники или автомобилей. Социальный статус жертв также выявляет закономерности: среди пострадавших 21% приходится на госслужащих, 22,4% сос­тавляют пенсионеры, 5,2% – студенты и 25,2% – официально неработающие.

Жанибек Шагиров обратил внимание и на тревожный рост так называемого дропперства, когда люди добровольно передают или продают свои банковские карты, аккаунты и eSIM мошенникам. Особенно часто в эту ловушку попадают молодые люди от 18 до 25 лет и женщины в декрете.

– Все начинается с заманчивого объяв­ления о легком заработке: «Оформи карту – получи деньги». А дальше через эти карты проходят миллионы, выведенные с помощью мошеннических схем, – пояс­няет он.

С начала года в области выяв­лены 613 дропперов, которые добровольно предоставили свои данные и банковские карты для обналичивания мошенничес­ких доходов. На многих из них заведены гражданские и уголовные дела, в суды направлено 261 исковое заявление на общую сумму более 260 млн тенге. Часто дропперы не осознают, что становятся соучастниками преступлений. Но незнание не освобождает от ответственности.

Защита от онлайн-угроз

Для противодействия онлайн-мошенникам киберполиция Актюбинской области активно внедряет современные цифровые инструменты. В числе используемых платформ – Iris, Argus, Altair и Shadow Finder, которые помогают отслеживать цифровые следы злоумышленников, выявлять схемы обмана и оперативно реагировать на угрозы. В ближайшее время планируется дополнить арсенал новыми разработками – Crystal и Foxy.

– В рамках деятельности Антифрод-центра специалисты уже зафиксировали 5 367 подозрительных операций, из которых свыше 1 600 были выявлены по банковским каналам. По итогам работы удалось заблокировать счета с общим остатком в 55,6 миллиона тенге, из которых 16 миллионов возвращены их владельцам, – отметил Жанибек Шагиров.

С помощью системы «Кибернадзор» также удалось закрыть 3 768 фишинговых ресурсов и поддельных сайтов, использовавшихся в мошеннических целях. Комплекс этих мер повышает эффективность борьбы с киберпрес­тупностью и усиливает защиту населения от цифровых угроз.

Упор в борьбе с онлайн-мошенничеством сделан на профилактику. В организациях и на предприятиях проводятся разъяснительные беседы с правоохранительными органами, во всех общественных местах развешаны информационные плакаты с предупреждениями, активно ведутся кампании в соцсетях. Полиция совместно с банками, IT-сообществом и НПП «Атамекен» обучает население цифровой грамотности и навыкам кибербезопасности.

– Киберпреступления невозможно искоренить полностью, но можно значительно сократить их последствия, если граждане научатся проверять информацию и не спешить с финансовыми решениями. Ни один банк, ни один госорган не запросит ваши данные в мессенджере. И если вы получили сообщение с предложением удвоить вклад или выиграть приз – это точно ловушка, – разъяснил Жанибек Шагиров.

Борьба с интернет-мошенни­чеством давно вышла за рамки чис­то полицейской задачи. Сейчас это вопрос цифровой культуры, ответственности каждого пользователя и готовности общества защищать себя в Сети.