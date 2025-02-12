Цифровая юстиция: как в Казахстане повышают правовую грамотность и доступность юрпомощи

В рамках исполнения поручений главы государства Министерством юстиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа по повышению правовой грамотности населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

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Так, в 2024 году запущены акции «Народный юрист», «Юстиция консультирует», «День открытых дверей», «Дни бесплатной юридической помощи» по предоставлению правовой помощи и консультаций, встречи с населением во всех регионах. За прошлый год во всех регионах республики было проведено 1 310 консультативно-разъяснительных мероприятий с общим охватом более 100 тыс. человек.

С целью повышения правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов открыты около 2000 «Кабинетов права», которые функционируют на базе уголков «Egov» в зданиях районных, сельских клубах, в центрах досуга и т.г. Кабинеты имеют полное техническое оснащение с доступом к ИПС «Әділет», БД «Закон» для ознакомления с действующими нормативными правовыми актами, а также доступом к информационным системам (e-otinish,портал «Открытые НПА» и т.д.).

Запущена единая информационная система юридической помощи «E-ZanKomegi», предназначенная для предоставления и получения юридических услуг в онлайн режиме на сайте eup.kz., также доступно мобильное приложение «Zan Komegi», в рамках которого граждане могут получать ответы на интересующие их правовые вопросы посредством видеозвонка. Более 472 тыс. граждан получили квалифицированноую юридическую помощь через более 2000 тыс. адвокатов и юридических консультантов в системе «Zan Komegi».

Помимо этого, функционирует единая нотариальная информационная система «Е-нотариат», которая предоставляет возможность выдачи всех видов доверенностей и согласий супругов, за исключением распоряжений имущества в онлайн-режиме посредством видеозвонка. Данной услугой воспользовались 176 тыс. наших граждан.

Кроме того, в целях исключения неправомерных действий применяется биометрическая идентификация клиентов, при подписании заявлений используется сервис QR-подписание, результаты услуг доступны в сервисе «Цифровые документы» Egov Mobile в режиме 24/7. Так, благодаря этой услуге граждане Казахстана смогли законно оформить около 168 тысяч доверенностей и 67,5 тысяч согласий супругов не посещая нотариуса.

Еще одним из важных достижений является внедрение «Робота судебного исполнителя». Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения Роботу-судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия частного судебного исполнителя. После возбуждения производства граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGovMobile с детальной информацией о деле, тем самым граждане освобождены от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн.

С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по сегодняшний день возбуждено свыше 109 тыс. исполнительных производств на сумму 2,2 млрд тг. Сумма экономии составила 550 млн тг.в пользу граждан.

В 2025 году планируется улучшить работу органов юстиции, чтобы сделать жизнь людей проще и удобнее в цифровую эпоху, а также сэкономить время и деньги. Основные изменения:

В 2025 году более 300 тыс. граждан планируется обучить правовой грамотности;

ИИ-помощник "Айтеке"– внедрение чат-бота для простых юридических консультаций и помощи в сборе документов;

Компетенция Робота-судебного исполнителя расширится и порог размера задолженности, которым он будет заниматься вырастет с 20 до 40 МРП, что сэкономит гражданам до 12,2 млрд тенге в год.

Данные инструменты будут отличаться легкостью в использовании, оперативностью и доступностью в любое время суток.

Принимаемые меры способствуют укреплению сознания граждан по правовой грамотности и улучшению понимания своих прав и обязанностей. В результате работ по упрощению услуг казахстанцы экономят время и деньги, повышается доступность и удобство в получении данных услуг, а также упразднят административные барьеры, делая процесс более прозрачным и эффективным.