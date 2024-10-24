Цифровой этикет: как вести себя в родительских чатах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следующие правила сделают общение в чатах более удобным и приятным:

1. Определиться, кто будет модерировать чат. Модератором может быть как учитель, так и кто-то из родителей. Определите, какие есть права у модератора. Например, может ли модератор банить участников и удалять сообщения, не отвечающие правилам?

2. Следовать правилам группы. Если в группе приняты правила, следуйте им.

3. Не игнорировать опросы и вопросы, которые задают в чате. Игнорирование приведет к тому, что в чате будут снова и снова поднимать нерешенный вопрос, а значит, информационный шум будет только увеличиваться.

4. Прежде чем задать вопрос, убедиться, что на него еще не отвечали в чате. Для этого проверьте сообщения в закрепе и воспользуйтесь поиском.

5. В групповом чате не обсуждать вопрос, который касается только двоих людей. Такие вопросы нужно решать не у всех на виду, а в личных чатах, чтобы не отвлекать других участников.

6. Не сообщать в общий чат о личных обстоятельствах ребенка. «Петя заболел», «Маша будет ко второму», «Игорь идет к стоматологу». Исключение – если учитель по какой-то причине сам установил такой порядок.

7. Не переходить на оскорбления и повышенный тон. Любые конфликты лучше решать в личной переписке или при личном разговоре.

8. Оформить профиль так, чтобы было понятно, кто вы и как к вам обращаться. Если ваш профиль назван непонятно и вы не хотите менять оформление профиля, то в начале сообщений представляйтесь («Это Иван Петров, папа Ксюши, запишите ее на экскурсию…»).

9. Использовать встроенные реакции при ответе на вопрос. Вместо того, чтобы писать отдельно «ОК», «Понятно», «Придем», «Спасибо» и т.д., используйте встроенные реакции на сообщения. Так вы сможете сообщить свое мнение, не создавая лишних уведомлений в чате.

10. При ответах на вопросы, использовать функцию Reply. Так будет видно, на какой конкретно вопрос вы сейчас отвечаете.

11. Если вопрос адресован конкретным людям, то отмечайте их через знак @. Так они получат уведомление и будут понимать, что сообщение адресовано именно им.

12. Не разбивать высказывание на несколько реплик. Из-за дробления сообщения участники получат сразу несколько лишних уведомлений, а куски ваших реплик могут перепутаться с репликами других участников.

13. Не отправлять в чат голосовые и видеосообщения. Их не всем удобно слушать и смотреть, а особенно в групповом чате, где участники за одну минуту могут сгенерировать гораздо больше голосовых сообщений, чем в состоянии прослушать за это же время.

14. Не пересылать в чат предостережения про угрозы (мошенники, вирусы, маньяки, отравленные конфетки)

Чаще всего такие сообщения являются фейками и только провоцируют моральную панику.

15. Не публиковать открытки с поздравлениями в чате Сегодня такие открытки воспринимаются как информационный шум и спам.

16. Не публиковать сообщения о достижениях своих детей в чате. Для таких сообщений есть семейные чаты и личные соцсети. Исключение — если только такая традиция специально создается в чате и поддерживается всем коллективом.

17. Не использовать КАПСЛОК в сообщениях и не создавать лишнего эмоционального напряжения «СРОЧНО!!! ПЕРЕДАЙТЕ ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ! В ПОНЕДЕЛЬНИК ВСЕМ ПРИНЕСТИ ПЛАСТИЛИН!». Сообщения, написанные прописными буквами, воспринимаются как повышение голоса и часто вызывают раздражение.

18. Использовать приемы форматирования. Если разделить текст на абзацы, добавить нумерацию, выделить главное жирным шрифтом, то сообщение будет удобнее читать.

19. Не рекламировать свои услуги в родительском чате. Исключение -–если только вас об этом кто-то специально попросит. Сообщение не по теме скорее вызовет негативную реакцию, чем приведет новых клиентов.

20. Если сомневаетесь, насколько информация уместна в чате, спросите разрешения у модератора

«Ольга Валерьевна, могу ли я выложить в чат объявление о конкурсе?». Модератор подскажет, стоит ли публиковать это.