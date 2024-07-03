Цифровой этикет: когда можно звонить на мобильный без предупреждения

Если вы беспокоитесь о том, чтобы собеседнику было удобно и приятно с вами разговаривать, наверняка задумывались над вопросом, когда же можно звонить без предупреждения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалист по цифровому этикету и автор тематического Telegram-канала перечислила ситуации, в которых нежданный звонок по мобильному оправдан, сообщает Кazpravda.kz

Так, позвонить можно, если человек, отвечая на ваш звонок, выполняет свои прямые обязанности — например, он работает телефонным консультантом, продавцом или секретарем. Также, если вопрос не терпит отлагательств, и в интересах самого человека получить информацию от вас без промедления. Либо вы уже знаете, что человек любит отвечать на звонки и с удовольствием поговорит с вами по телефону в любое время.

«Если вы заинтересованы, чтобы собеседник взял трубку и не был встревожен, разозлен, раздражен, лучше написать предварительное сообщение и спросить, когда удобно созвониться», - советует автор поста.

В результате вы получите собеседника, который настроен на разговор с вами, уже подготовился к нему, выбрал подходящее место без лишних ушей и помех и готов уделить вам все свое внимание, добавил специалист.