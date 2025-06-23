Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане

Цифровизация,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Новый формат в пилотном режиме реализуется в Карагандинской области и в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда тестирует модель распределения мер господдержки в сферах социальной защиты, образования, культуры и спорта через Единую цифровую платформу. Это позволяет расширить спектр госуслуг, оказываемых в цифровом формате, обеспечить прозрачность принимаемых решений при их оказании, исключить коррупционные риски, повысить эффективность и адресность, сообщает Kazpravda.kz    

По данным ведомства, новый формат в пилотном режиме реализуется в Карагандинской области и Шымкенте.

В 36 госучреждениях (центры поддержки семьи, спортивные или специальные школы, дворцы школьников, дома ребенка, центры раннего вмешательства и др.) в пилотных регионах автоматизированы и оцифрованы процессы работы персонала в части ведения документации, учета и мониторинга, которые сводятся в единую базу данных в информационной системе Минтруда.

В пилоте также задействовано специальное мобильное приложение, которое позволяет вести учет и мониторинг проведенной работы по выведению семей и граждан из трудной жизненной ситуации. Оно обеспечивает обмен сведениями и координацию работы мобильных групп, созданных акиматами, в составе которых есть представители различных госорганов: образования, здравоохранения, внутренних дел, службы пробации и других – всего 2,6 тыс. специалистов.

Общая координация обеспечивается центрами поддержки семьи и направлена на раннее выявление рисков, предупреждение семейного неблагополучия и оказание комплексной помощи.

«В рамках пилотного проекта поступило 2,1 тыс. обращений о необходимости оказания различных мер помощи. Из них на текущий момент порядка 400 находится в работе, по остальным уже оказаны меры господдержки. Интеграция различных систем позволяет определять комплексность и полноту предоставленной гражданам помощи. Как сообщалось ранее, в рамках пилотного проекта также планируется реализовать оказание 11 государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры при помощи ЕЦП. Совместную работу в данном направлении ведут 6 государственных органов – министерства труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, промышленности и строительства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», – отмечается в информации.

Предполагается, что реализация пилотного проекта позволит сократить фрагментарность и дублирование действующих мер, неэффективные выплаты, обеспечить господдержку действительно нуждающимся гражданам, повысить прозрачность бизнес-процессов по предоставлению услуг.

«Одним из новшеств пилотного проекта является применение скоринговой модели оценки социально-экономической уязвимости и устойчивости домохозяйств, разделяющей семьи на 6 категорий – от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений)»,– заключили в пресс-службе Минтруда. 

Там же добавили, что основная цель – перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся граждан, в том числе через отказ от предоставления помощи гражданам, относящимся к 6 категории (высокий уровень благосостояния).

#цифровизация #Минтруда #платформа #соцпомощь

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