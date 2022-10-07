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Политика
ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Токаева

В Центральную избирательную комиссию Казахстана представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой официальный сайт ЦИК РК.

7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены следующие документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан:

1. Выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии «AMANAT», Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организация ветеранов», «QAZAQSTAN TEAM», «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», «Совет генералов», «Казахстанский союз спортсменов» о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Токаева К.К. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.

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