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Туберкулез гражданства не имеет
Анель Утегенова
В Астане прошел медиатур и тренинг для журналистов в рамках программы организации Project HOPE по выявлению, предупреждению и лечению обычного туберкулеза (ТБ), ТБ с множественной лекарственной устойчивостью и ТБ, протекающего параллельно с ВИЧ среди трудящихся мигрантов в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Свой грант для претворения проекта в жизнь выделил Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Project HOPE Kazakhstan помимо основного направления программы устраивает также медиатренинги по своей тематике. 

В течение двух дней корреспонденты получили полезные знания на тему туберкулеза, ознакомились с текущей ситуацией по распространению ТБ в стране и в мире, посетили в рамках проекта Городской противотуберкулезный диспансер и поликлинику № 2 Астаны и НПО "Жария", а также встретились и поговорили с трудящимися мигрантами, которые уже столкнулись с туберкулезом.

На тренинге было отмечено, что суждение о том, что трудовые мигранты сами завозят с собой туберкулез – это стереотип. Другое дело, что трудовые мигранты рискуют заболеть ТБ чаще других. В любой момент у них могут конфисковать паспорт вплоть до заключения в "трудовое рабство", им платят несправедливо низкую зарплату, а иногда и вовсе обманывают, кроме того, у них ненормированный рабочий график, худшие условия для работы и житья, ежедневный стресс, боязнь потерять рабочее место. Все это приводит к ослаблению иммунитета. К тому же не каждый мигрант, особенно нелегальный, спешит обследоваться на ТБ, боясь депортации. Даже если он и заподозрил у себя первые признаки болезни: кашель более двух недель (иногда с кровью), ночная потливость, слабость, потеря веса, повышение температуры, то занимается самолечением, тем самым делая себе хуже. Иной раз у приезжего попросту нет денег на диагностику и последующее лечение. А между тем каждый больной может инфицировать по 10–15 людей в год (статистика ВОЗ), и из этих людей 5–10% могут в итоге заболеть туберкулезом.

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Для решения этой проблемы с 2015 по 2017 год Project HOPE Kazakhstan заключил договора с рядом НПО и республиканских поликлиник по доступному и бесплатному выявлению, лечению и профилактике туберкулеза среди мигрантов. А также регулярно проводит информационные кампании и обучающие тренинги с подобными организациями, миграционными службами и журналистами. Первые результаты: если до начала программы в республиканские поликлиники с жалобами по подозрению на ТБ обращались по одному – два приезжих в год, то сейчас эта цифра увеличилась в сто раз. Конечно, не обошлось без серьезных усилий работников НПО, которые при взаимодействии с трудовыми мигрантами руководствуются в основном гуманными аспектами.

Таким образом отныне этим серьезным вопросом занимаются не только государственные органы здравоохранения, но и в целом гражданское общество. Важно, что в ходе кампании работодатели узнают о здоровье своих работников и принимают соответствующие меры, а также доступ к важному информированию получает миграционная полиция и Управление пассажирского транспорта.

"Мы работаем по этому проекту с октября 2015 года. Члены НПО приводят в поликлинику мигрантов с подозрением на туберкулез. С ними проводятся беседы, происходит осмотр, обследования на туберкулез, и если диагноз подтверждается, их направляют в городской противотуберкулезный диспансер, после лечения в стационаре больных переводят на амбулаторное лечение под контролем сотрудников поликлиник", – сказала заведующая отделением профилактики туберкулеза и социально-психологической помощи поликлиники № 2 Анар Салыкова.  

Одним из участников проекта стал 21-летний Данияр из Кыргызстана (имя изменено), который приехал в Астану подработать мойщиком. В марте этого года у него поднялась температура. Коллеги посоветовали ему обратиться к волонтеру Мериткуль из Красного полумесяца, которая ранее посещала и информировала их о новых возможностях для мигрантов. Она сопроводила Данияра в поликлинику, где у него выявили туберкулез. Его поставили на учет и начали лечить сначала в тубдиспансере, а затем перевели на амбулаторное лечение. Сейчас Данияру важно не прерывать курс исцеления. Многие больные ТБ совершают эту ошибку и в итоге становятся устойчивыми к туберкулезу. Стоит отметить, что ранее никто из родных и коллег Данияра не болел туберкулезом. Сейчас трудовой мигрант передан на попечение НПО "Жария".

"Благодаря программе Project HOPE Kazakhstan мы стремимся увеличить доступ внешних и внутренних трудовых мигрантов к бесплатному обследованию и лечению. Зачастую мигранты  не знают своих прав и возможностей. Но с прошлого года наше НПО проинформировало больше двух тысяч мигрантов о симптомах и последствиях туберкулеза, сотни приезжих обследованы бесплатно благодаря нашим аутрич-работникам – выездным сотрудникам НПО, которые напрямую взаимодействуют с ключевой группой. Основные места поиска трудовых мигрантов – рынки, пункты общественного питания, сферы услуг и строительные объекты. В большинстве своем граждане других стран идут навстречу работникам НПО и сами охотно обследуются. Но порой зараженные люди не желают проходить осмотр или лечиться. В таких случаях врачи и общественники не имеют прав заставлять их действовать верно. И на сегодня это является главной проблемой в реализации проекта", – заявил президент ОФ "Жария" Канат Мырхайдаров.

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