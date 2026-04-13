Ее подразделения находятся в Балхаше и Каркаралинском районе

В Карагандинской области ожидают увеличения потока туристов. Подготовка к летнему сезона начата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Подход комплексный: от инфраструктурных вопросов, транспортной доступности до придорожного сервиса и удобных пляжей. Самое главное – комфортные и безопасные условия для отдыхающих.

В регионе появилась туристическая полиция с подразделениями в Балхаше и Каркаралинском районе.

«Для обеспечения общественного порядка создана туристическая полиция. До конца мая будет установлено дополнительно 102 камеры видеонаблюдения преимущественно в прибрежных зонах. Укрепляется спасательная инфраструктура: в Балхаше установят две капсульно-модульные станции, отремонтировали действующую спасательную станцию. Кроме того, будет подготовлено 70 общественных спасателей. В Торангалыке и Шубартубеке организованы круглосуточные посты скорой помощи», – сообщила руководитель управления туризма Ирина Любарская на аппаратном совещании.

По поручению акима области проведена инвентаризация и паспортизация всех действующих туристических объектов. Продолжается мониторинг мест отдыха. На встречах с бизнесом разъясняют стандарты благоустройства пляжей.

Параллельно развивается инфраструктура. На бюджетные средства строятся инженерные сети, в том числе водовод к посёлку Торангалык.

Особое внимание – объектам придорожного сервиса. В этом году вдоль трасс запланировано строительство 11 автозаправочных станций, пяти санитарно-гигиенических узлов.

Отдельное направление – повышение качества связи. По информации руководителя управления цифровизации Константина Ильницкого, антенно-мачтовые сооружения установят в Балхаше, посёлках Торангалык и Шубартубек, а также вдоль трассы в сторону Балхаша. Параллельно модернизируют действующие базовые станции для повышения устойчивости связи и интернета.

Развивают и цифровизацию отрасли: зоны отдыха начали подключать к сервисам Kaspi Travel. Также в планах создание новых визит-центров – в Балхаше, Каркаралинске и центральном парке Караганды, а информационные центры откроют на железнодорожном вокзале и в аэропорту.