В Карагандинской области ожидают увеличения потока туристов. Подготовка к летнему сезона начата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
Подход комплексный: от инфраструктурных вопросов, транспортной доступности до придорожного сервиса и удобных пляжей. Самое главное – комфортные и безопасные условия для отдыхающих.
В регионе появилась туристическая полиция с подразделениями в Балхаше и Каркаралинском районе.
«Для обеспечения общественного порядка создана туристическая полиция. До конца мая будет установлено дополнительно 102 камеры видеонаблюдения преимущественно в прибрежных зонах. Укрепляется спасательная инфраструктура: в Балхаше установят две капсульно-модульные станции, отремонтировали действующую спасательную станцию. Кроме того, будет подготовлено 70 общественных спасателей. В Торангалыке и Шубартубеке организованы круглосуточные посты скорой помощи», – сообщила руководитель управления туризма Ирина Любарская на аппаратном совещании.
По поручению акима области проведена инвентаризация и паспортизация всех действующих туристических объектов. Продолжается мониторинг мест отдыха. На встречах с бизнесом разъясняют стандарты благоустройства пляжей.
Параллельно развивается инфраструктура. На бюджетные средства строятся инженерные сети, в том числе водовод к посёлку Торангалык.
Особое внимание – объектам придорожного сервиса. В этом году вдоль трасс запланировано строительство 11 автозаправочных станций, пяти санитарно-гигиенических узлов.
Отдельное направление – повышение качества связи. По информации руководителя управления цифровизации Константина Ильницкого, антенно-мачтовые сооружения установят в Балхаше, посёлках Торангалык и Шубартубек, а также вдоль трассы в сторону Балхаша. Параллельно модернизируют действующие базовые станции для повышения устойчивости связи и интернета.
Развивают и цифровизацию отрасли: зоны отдыха начали подключать к сервисам Kaspi Travel. Также в планах создание новых визит-центров – в Балхаше, Каркаралинске и центральном парке Караганды, а информационные центры откроют на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
«Подготовка к туристическому сезону – это вопрос имиджа области. Туристические объекты и инфраструктура должны соответствовать установленным стандартам. Это не разовая кампания, а системная работа, которая должна проводиться на постоянной основе», – подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.