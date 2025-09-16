Вся информация доступна пользователям на казахском, русском, английском и китайском языках

Арман и Элин во время поездки положительно отметили гостеприимство полицейских, которые вручили им туристические карты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Гости подчеркнули, что чувствуют себя в безопасности и с интересом исследуют не только город, но и весь Казахстан.

При сканировании QR-кода туристы переходят на портал SAFETRAVEL.KZ, где размещена вся необходимая информация для комфортного и безопасного отдыха: рекомендации по личной безопасности, возможность вызвать полицию через приложение «102», функция определения местоположения в экстренной ситуации, сведения о мобильных операторах, SIM-картах, такси и других полезных сервисах.

Вся информация доступна на казахском, русском, английском и китайском языках, что делает сервис удобным для иностранных гостей.

Полицейские отметили, что такие меры способствуют тому, чтобы иностранные граждане чувствовали себя в Казахстане безопасно и комфортно, а также укрепляют атмосферу открытости и доверия.