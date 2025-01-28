Туризм должен стать новой точкой экономического роста - президент

Он добавил, что привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов.

«Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области. Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира», - заявил глава государства.