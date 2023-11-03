TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

«Тюркские народы проживают на обширной территории от Байкала до Балканского полуострова. Всем известно, что тюркская цивилизация берет свое начало в Великой степи. Наследником наших общих ценностей является Организация тюркских государств", - сказал президент.

Как он отметил, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ.

"Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан, как председатель ОТГ, придает большое значение активизации мер взаимодействия. Также прилагает усилия для установления контактов в различных сферах, повышения международной репутации республики.

"В целях содействия тюркскому единству наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!" или "TURKTIME!" - в этой формуле обозначены 8 приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy)", - объявил глава государства.

Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации, добавил Касым-Жомарт Токаев.