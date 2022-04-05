Главным событием в мировом футболе стала прошедшая на минувшей неделе в Дохе жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

По ее итогам образовались следующие группы (в скобках указаны 8 команд, которые еще не завершили отбор, но 3 лучшие из них точно поедут впоследствии в Катар):

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, (Уэльс⁄Украина⁄Шотландия).

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, (Перу⁄Австралия⁄ОАЭ).

Группа E: Испания, Германия, Япония, (Коста-Рика⁄Новая Зеландия).

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Напомним, что первенство планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, мундиаль впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые для команд из северного полушария он состоит­ся не летом, а осенью и зимой.

Проведение турнира планируется в сокращенные сроки – около 28 дней. Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством. Это будет второй чемпионат мира, полностью проводимый в Азии после турниров 2002 года в Южной Корее и Японии. И это последнее первенство планеты по футболу, которое пройдет с участием 32 команд.

А теперь традиционно обратимся к топ-5 лучших национальных первенств Европы, которые на время были прерваны стыковыми матчами сборных в рамках отборов на чемпионат мира-2022, участием в Лиге наций УЕФА и товарищеских играх.

Начнем, конечно же, с Англии. В анг­лийской Премьер-лиге тон продолжают задавать два клуба – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые, кстати, уже в это воскресенье сыграют между собой на манчес­терском стадионе «Этихад». А в минувшую субботу «шейхи» из Манчестера побывали в Бернли, где уверенно обыграли местный одноименный клуб со счетом 2:0 и, набрав 73 очка, продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице.

У идущего вслед за ними «Ливерпуля» 72 очка после домашней победы над «Уотфордом» с таким же счетом – 2:0. А замыкает тройку лидеров лондонский «Челси», который неожиданно дома был разгромлен другим столичным клубом «Брентфордом» со счетом 1:4. Видно, «аристократы» все никак не могут отойти от известия о том, что против их владельца, российского бизнесмена Романа Абрамовича, были введены санкции, а он, в свою очередь, уже принял решение о продаже команды. У «Челси» сейчас в активе 59 очков, и к нему на всех парах спешат еще два лондонских клуба – «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал», у которых по 54 очка.

В Испании продолжает верховодить мадридский «Реал». В 30-м туре «королевский клуб» отправился в Виго, где благодаря дублю знаменитого француза Карима Бензема смог обыграть местную «Сельту» со счетом 2:1 и набрать 69 очков.

А далее начинается самое интересное. Теперь сразу три клуба – «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Севилья» – имеют в своем активе по 57 очков и делят места со 2-го по 4-е. Причем если столичная команда дома без проблем разгромила «Алавес» из Витории со счетом 4:1, то вот каталонцам и севильцам пришлось выяснять отношения в очном поединке. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Хотя будь гости порасторопнее, то вполне могли сейчас делить первое место с «Реалом». Кстати, злым гением для севильцев стал 19-летний испанец Педри, забивший единственный гол на 72-й минуте. Юный полузащитник «Барсы» провел за «сине-гранатовых» 18 матчей, в которых забил уже 4 гола и отдал одну голевую передачу.

В Италии сейчас двоевластие. На вершине турнирной таблицы с 66 набранными очками идут «Милан» и неаполитанский «Наполи». «Россонери» этот тур пропускали, а вот «маленькие ослы» в этот раз гостили в Бергамо, где разгромили местную «Аталанту» со счетом 3:1. Забитыми голами у неаполитанцев отметились Лоренцо Инсинье, Маттео Политано и Элиф Элмас.

И все же самым интересным в минувшие выходные на Апеннинском полуострове стал поединок между извечными соперниками – миланским «Интером» и туринским «Ювентусом». Поединок прошел на стадионе «Альянц Ювентус» и завершился победой гостей с минимальным счетом 1:0. Его на 45-й минуте с пенальти (кстати, после использования видеосистемы наблюдения VAR) забил турецкий полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу.

Еще один интересный факт: «Интер» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус» в Турине, тогда в матче 11-го тура сезона-2012⁄2013 Серии А миланцы победили туринцев со счетом 3:1. Сегодня «Интер» все еще является действующим чемпио­ном Италии, в данный момент в турнирной таблице идет на 3-м месте, имея 63 очка. На 4-й позиции с 59 очками как раз и располагается «Ювентус».

В немецкой Бундеслиге продолжает лидировать мюнхенская «Бавария», которая после субботнего разгрома в гостях над «Фрайбургом» со счетом 4:1 набрала 66 очков. Правда, сейчас начали поднимать вопрос о том, чтобы баварцам было выписано наказание, в том числе и с потерей очков, так как они непреднамеренно нарушили правила в этой игре.

Все дело в том, что на 86-й минуте матча главный арбитр Крис­тиан Дингерт остановил игру. Мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три, однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Но в это время одновременно на поле находились 12 футболистов «Баварии». По сути – нарушение правил. «Если один игрок выходит на поле, другой должен уйти. Неважно, играют ли они 20 секунд, минуту или 5 минут», – считают некоторые специалисты, хотя их замечание, скорее всего, учтено уже не будет.

На втором месте в первенстве Германии идет дортмундская «Боруссия», которая в субботу довольно неожиданно на своем стадионе «Сигнал Идуна Парк» была разгромлена футбольным клубом «РБ Лейпциг» со счетом 1:4. У дортмундцев теперь в запасе 57 очков, а вот у лейпцигцев стало 48 очков, и они поднялись на 4-е место.

На 3-м месте (51 очко) располагается «Байер» из Леверкузена, который в очередном туре на своем поле добился победы над берлинской «Гертой» со счетом 2:1.

Во Франции нападающие «Пари Сен-Жермен» аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар впервые забили в одном матче. В матче 30- го тура на столичном стадионе «Парк де Пренс» местные «принцы» разгромили гостивший у них «Лорьян» со счетом 5:1. На 12-й минуте Неймар забил гол после паса Килиана Мбаппе. Затем взятием ворот отметился сам Килиан. Во втором тайме игрок гостей Теремас Моффи сумел сократить разницу в счете. Затем голом снова отметился Мбаппе, на 73-й минуте счет до разгромного довел Лионель Месси, а на последней минуте Неймар установил окончательный результат. По итогам всех туров подопечные аргентинского специалиста Маурисио Почеттино лидируют в национальном первенстве с 68 очками в активе.

На втором месте в Лиге-1 идет «Марсель», в воскресенье на выезде одолевший «Сент-Этьен» – 4:2 и набравший после этой победы 56 очков. А замыкает тройку лидеров с 53 очками «Ренн», который в субботу в Ницце сыграл с одноименным клубом вничью – 1:1.