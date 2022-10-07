Турнир набирает обороты

В столице Казахстана продолжается престижный теннисный турнир серии АТР 500 Astana Open.

Мы уже писали о том, что, помимо игр, звезды мирового тенниса участвуют и в других различных мероприятиях, в том числе и благотворительных. Так, на этот раз победитель Открытого чемпионата США-2014, финалист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2017, Открытый чемпионат Австралии-2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде хорват Марин Чилич принял участие в озеленении Астаны. Наш гость посадил ель, которая стала подарком городу, и при­урочил эту акцию к проходящему турниру ATP 500 Astana Open.

– Это очень правильная и интересная инициатива. Мы должны чувствовать ответственность за состояние планеты. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет примером для многих, – отметил Чилич.

А теперь перейдем к играм. 21-кратный чемпион турниров Большого шлема, знаменитый серб Новак Джокович успешно начал свой путь в первом круге, разгромив представителя Чили Кристиана Гарина (81-я строчка мирового рейтинга ATP). Для победы Джоковичу потребовался час. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу серба. Новак выполнил четыре эйса и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов, его следующим соперником станет нидерландец Ботик ван де Зандшулп.

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира уверенно, переиграв испанца Альберта Рамоса, занимающего 40-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:3, 6:1. Во втором раунде он сыграет со швейцарцем Марком-Андреа Хуслером или с финном Эмилом Руусувуори.

В это же время девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев победил китайца Чжичжень Чжана, занимающего 126-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:3, 6:2 во втором круге турнира, и в 1⁄4 финала соревнований сразится с бельгийцем Давидом Гоффином или французом Адрианом Маннарино.

– С самого начала я стал играть уверенно. Все получалось, почувствовал, что могу и дальше действовать в таком ритме. Возможно, из-за этого Чжана подзажало, потому что нелегко начинать матч, когда сразу идет агрессивная игра. Знаю это по себе. Поэтому получилось достаточно уверенно выиграть первый сет, а во втором почувствовал еще большую уверенность и свободу в действиях, и в итоге смог закончить матч на достаточно хорошем уровне, – сказал Андрей на пресс-конференции.

А вот первая ракетка Казах­стана Александр Бублик в дуэте со своим товарищем по коман­де Бейбитом Жукаевым не смог пробиться в четвертьфинал домашнего турнира в парном разряде. Нашим теннисистам в соперники достались итальянцы Фабио Фоньини и Симоне Болелли, которые выиграли со счетом 6:4, 6:2. Отметим, что накануне Бублик вышел во второй круг в одиночном разряде турнира ATP 500 Astana Open.