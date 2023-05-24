Турнир по байге ко Дню госсимволов пройдёт в Астане

Турнир начнётся 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат», вход бесплатный.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане пройдёт турнир Республики Казахстан по байге, посвященный Дню Государственных символов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Состязания будут проходить по таким видам, как «Кунан», «Жорга», «Топ» и «Аламан», участие примут наездники из всех областей и городов страны.

Призовой фонд соревнований составит 20 миллионов тенге.

Турнир начнётся 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат» (Каркаралинское шоссе, 1. Автобусы №303, 323).

Вход бесплатный.

Организаторы конкурса – акимат Астаны и Федерация национальных и Олимпийских конных видов спорта города.