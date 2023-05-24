Турнир по байге ко Дню госсимволов пройдёт в Астане
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Турнир начнётся 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат», вход бесплатный.
В Астане пройдёт турнир Республики Казахстан по байге, посвященный Дню Государственных символов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Состязания будут проходить по таким видам, как «Кунан», «Жорга», «Топ» и «Аламан», участие примут наездники из всех областей и городов страны.
Призовой фонд соревнований составит 20 миллионов тенге.
Турнир начнётся 4 июня в 12:00 на ипподроме «Казанат» (Каркаралинское шоссе, 1. Автобусы №303, 323).
Вход бесплатный.
Организаторы конкурса – акимат Астаны и Федерация национальных и Олимпийских конных видов спорта города.