Турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур проходит в Астане

Столица
106

Соревнования направлены на развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке

Скрин с видео @tv24kz
25-26 сентября в Астане Службой государственной охраны РК проводится турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур «Military Drone Race 2.0», передает Kazpravda.kz   
 
Соревнования направлены на развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений.
 
Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов данной области, поддержанию их активного сотрудничества, обмена знаниями и опытом.
 
За призовые места турнира будут бороться 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны. 
Программа турнира включает два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС. 
 
Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводится во второй раз. Первый турнир проведен в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
 

 

#Астана #турнир #FPV-дроны

