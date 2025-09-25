Соревнования направлены на развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке

Скрин с видео @tv24kz

25-26 сентября в Астане Службой государственной охраны РК проводится турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур «Military Drone Race 2.0», передает Kazpravda.kz

Соревнования направлены на развитие сферы использования беспилотных авиационных систем (БАС) в боевой и профессиональной подготовке, ее объединение с аспектами киберспорта и передовыми технологиями, совершенствование технического потенциала подразделений.

Турнир также нацелен на повышение уровня профессионализма специалистов данной области, поддержанию их активного сотрудничества, обмена знаниями и опытом.

За призовые места турнира будут бороться 14 команд операторов FPV-дронов государственных силовых структур страны.

Программа турнира включает два этапа, состоящих из нескольких видов упражнений по пилотированию БАС.

Соревнования операторов FPV-дронов силовых структур проводится во второй раз. Первый турнир проведен в апреле 2025 года, тогда победителями были признаны команды СГО РК, ССН «А» КНБ РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.