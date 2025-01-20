Турниры, чемпионаты, кубки: какие важные спортсобытия пройдут на этой неделе

Анонс спортивных событий на период с 20 по 26 января опубликовало Минтуризма, передает Kazpravda.kz

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20-30 января – Отборочный турнир по Играм Будущего 2025 по киберспорту. В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из 15 регионов. Место проведения: Астана, Дворец единоборств «Жекпе-жек» и велотрек «Сарыарка».

21-28 января – Открытый Чемпионат Европы среди юниоров по биатлону. Честь страны защищают 8 соотечественников. Место проведения: Германия, Альтенбург.

21-26 января – Этап Кубка мира по фристайл акробатике. За сборную страны выступят 6 спортсменов. Место проведения: Канада, Лак-Бопор.

21-27 января – Этап Кубка мира по лыжным гонкам. Честь страны отстаивают 6 соотечественников. Место проведения: Швейцария, Энгадин.

23-26 января – Кубок мира по фехтованию. За сборную страны выступят 8 спортсменов. Место проведения: Болгария, Пловдив.

24-26 января – Этап Кубка мира по конькобежному спорту. Сборную Казахстана будут представлять 15 спортсменов. Место проведения: Канада, Калгари.

25 января – II Международный турнир Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes по легкой атлетике на призы Амина Туякова. В соревнованиях примут участие ряд известных спортсменов страны и зарубежья. В их числе победители и призеры Олимпийских и мировых первенств.