Пожар на шахте "Казахстанская" продолжают тушить

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На пресс-конференции в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов рассказал о ситуации с пожаром на шахте "Казахстанская", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Он напомнил, что пожар на шахте "Казахстанская" произошел из-за возгорания конвейерной ленты, после чего огонь перешел на пласты породы.

"Тушение пожара в шахтах – процесс особый. Для тушения таких пожаров осуществляются их замыкание и ограничение доступа кислорода. В связи с этим устанавливаются перемычки. Они изготавливаются из специального гипсового раствора. Их толщина может быть от 1 до 3 метров и должна защищать и от взрывов. На данной шахте были возведены 25 таких перемычек. Там создаются специальные переходники, чтобы замерять температуру и уровень загазованности... Тушение пожаров таким способом занимает длительное время и может доходить от 1 месяца до года. Поэтому сейчас необходимо ожидать", – пояснил он. 

Напомним,17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" загорелась конвейерная лента. Всего в шахте находились 227 человек, 222 из которых в тот же день вывели на поверхность. 5 шахтеров погибли. 

После инцидента было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

 

#Карагандинская область #пожар #тушение #МСЧ #шахта

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