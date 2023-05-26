У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ

Общество, Образование
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Они лишились возможности сдать тестирование.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало промежуточные результаты Единого национального тестирования, сообщает Kazpravda.kz.

По данным МНВО, более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 70% абитуриентов - на казахском языке, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 76% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл – 137.

«Завершилась первая неделя проведения основного ЕНТ, которое продлится до 5 июля. Всего на участие в тестировании принято около 305 тысяч заявлений с учетом двух попыток. На данный момент наибольшее количество тестируемых - 20% - сдали комбинацию предметов «Математика - Физика». 14% сдающих выбрали комбинацию «Биология - Химия». Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия - Физика», ее сдали всего 50 человек», - озвучил данные директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Отмечается, что за первую неделю в ЕНТ приняло участие 108 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 50 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, добавили в МНВО.

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