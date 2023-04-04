У 85 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки – итоги мартовского ЕНТ

Также 109 человек были удалены из аудиторий, а их результаты аннулированы.

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Завершилось мартовское Единое национальное тестирование, которое сдали около 111 тысяч человек. 78% из них набрали пороговый балл – 86 тысяч выпускников, 22% не смогли преодолеть пороговые баллы. Средний балл в этом году составил – 70 баллов, а максимальный балл – 136, сообщает Kazpravda.kz.

«Традиционно, наибольшее количество тестируемых - по 19% - сдали комбинации предметов «Математика - Физика» и «Биология - Химия». 11% сдающих выбрали новую комбинацию «Математика - Информатика», необходимую для поступления на IT-направления. Тестирование прошло в штатном режиме», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Также для детей с особыми образовательными потребностями было выделено дополнительные 40 минут на тестировании, при необходимости им предоставляется помощник. Кроме того, специально разработали вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам в мартовском ЕНТ приняло участие 237 абитуриентов с ООП.

85 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ из-за попыток пронести смартфон или шпаргалки. Также 109 человек за нарушение правил во время самого тестирования были удалены из аудиторий, а их результаты аннулировали.

С начала 2022-2023 учебного года Национальный центр тестирования в целях улучшения подготовки к ЕНТ совместно с крупными образовательными центрами проводит онлайн-уроки для подготовки к главному экзамену. Также у абитуриентов есть возможность пройти бесплатное пробное тестирование на сайте НЦТ.