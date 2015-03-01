В мире У берегов Камчатки село на мель рыболовное судно

Рыболовное судно, на борту которого находятся 27 человек, село на мель в Авачинском заливе в двух километрах от берегов Камчатки, сообщило в воскресенье ГУМЧС России по Камчатскому краю, передает Kazpravda.kz.



"В ночь с 28 февраля на 1 марта в акватории Авачинского залива, между мысом Шипунский и бухтой Бечевинка, на мель село рыболовецкое судно", – говорится в сообщении. ЧП произошло в 80 км от города Петропавловск-Камчатский.



"В настоящее время рядом с местом происшествия находятся два судна, и в случае ухудшения обстановки экипаж сможет незамедлительно эвакуироваться на эти суда. Всего на борту севшего на мель судна находятся 27 человек", – отмечают в ГУМЧС. В результате происшествия никто не пострадал, запасы продовольствия на борту имеются как минимум на 30 суток.



Из аэропорта Елизово в район ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей на борту. "В настоящее время воздушное судно направляется в район Авачинского залива, где находится аварийное судно. На борту вертолета имеется все необходимое для эвакуации членов экипажа рыболовецкого судна", – говорится в сообщении.

