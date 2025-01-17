У главы крестьянского хозяйства вымогали деньги в Жамбылской области

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерством внутренних дел продолжается работа по выявлению и задержанию преступных групп вымогателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В январе в Павлодаре задержана группа лиц из числа местного криминалитета, которые на системной основе занимались вымогательством у молодежи, при этом вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетнего.

В Петропавловске сотрудниками УБОП за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержана группа из трех лиц. Один из фигурантов ранее неоднократно судимый. Подозреваемые вымогали деньги у местного жителя, лишили его свободы и удерживали, подвергая избиению.

УБОП ДП Жамбылской области задержана криминальная группа за вымогательство у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых в ходе обыска изъяты боеприпасы и обрез. Расследование осуществляется по двум статьям – вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

«Следует отметить, что в 2024 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 500 случаев вымогательства. Зачастую злоумышленники вымогают деньги под угрозой шантажа. Такой факт выявлен в Алматы, где задержаны 4 гражданина, которые за нераспространение компрометирующих видеоматериалов требовали 40 млн тенге. Стоит подчеркнуть, что обращение в правоохранительные органы является самым надежным способом предотвращения данного вида преступлений», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

#МВД #вымогательство

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