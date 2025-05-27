Все, что нужно

«У меня есть дом, сплю в хорошей кровати, я в семье, нет проблем с водой и едой», – цитирует Жанар-апа пост из какой-то соцсети.

Он попался ей на глаза случайно, но сразу все расставил по своим местам: нужды, ценности, смыслы... В алматинском центре социальных услуг «Шаңырақ» пенсионерка всего три месяца, но, говорит, этого хватило, чтобы со многим в своей жизни разобраться.

Здесь не очень любят посвящать посторонних в личные истории, особенно в те, которые приводят в казенный дом. В них обычно много обид, несправедливости и нелюбви. Вот и Жанар-апа не уточняет, как осталась в своей квартире одна, но именно тогда ей стало по-настоящему страшно.

– Все же знают, что с одинокими стариками могут случиться разные неприятности. Вот и мне стали угрожать, – утверждает женщина. – Оформила пенсию, продала квартиру, закрыла долги и попросила помощи у государства. Теперь благодарю Всевышнего, что оказалась именно здесь.

Она перечисляет все, что получила вместе с физической безо­пасностью: кров, опекунский уход, медицинское наблюдение, четырехразовое питание и прочие удобства, обеспечить которые в самостоятельном режиме ей стоило бы больших усилий.

За последние десять лет жизнь домов престарелых и интернатов для инвалидов заметно изменилась. Вместе с тем, как изменилась сама система оказания специальной социальной помощи. Скорее, она, наконец-то, вышла на уровень ответственного рынка, когда государство обеспечивает нуждающихся граждан жизненно необходимой поддерж­кой по четким стандартам, а те оплачивают ее частью своей пенсии. В центре социальных услуг «Шаңырақ» строят работу именно по этим правилам.

Дом с характером

Салтанат Органова бодрым шагом ведет по лабиринтам большого здания, спроектированного в виде каменного трехлистника. По пути не упускает из виду ни одного встречного: с кем-то поздоровается, кого-то успеет приобнять, с третьим заговорит о насущном. Она – психолог центра, и не то что знает каждого из почти 300 подопечных, а живет их жизнью и делает это искренне, по-человечески заинтересованно.

84-летний Мади Омаров перехватывает психолога в коридоре – мужчине никак не удается найти комфортного соседа, и он уговаривает Салтанат Туркменбаевну попробовать с новым переселением. Сам он к своим почтенным годам сумел сохранить интерес к жизни и крепкие бицепсы, которые качает в зале лечебной физкультуры, оборудованном современными тренажерами.

Ольга Кретова тоже завсегдатай спортзала, приходит сюда ежедневно на пару часов – говорит, чтобы убить время. Но инструктор ЛФК Аскар Сугралин напоминает, что физкультура помогла ей избавиться от девяти килограммов лишнего веса.

– Любая реабилитация начинается с того, чтобы откорректировать вес. А человек в возрасте или получивший инвалидность в большинстве случаев его набирает. Это первое, с чем мы боремся. Уже потом выбираем нагрузки по диагнозу, – рассказывает Аскар.

В центре Ольга Константиновна – долгожитель и человек авторитетный, 11 лет назад ее сюда направили из другого социального учреждения – для лиц без определенного места жительства. Это еще одна история, в которую ее героиня возвращается неохотно. Зрение женщина потеряла еще в детстве, но до поры до времени жизнь вполне складывалась: была замужем, воспитала сына, а потом всего лишилась.

– Я давно научилась обходиться без посторонней помощи. Но здесь люди, поэтому жить интереснее. Хотя, знаете, всякое бывает: и ссорятся, и скандалят – люди же разные по характеру. А мы с соседкой Ирой живем в нашей полуторке все 11 лет душа в душу, – улыбается собеседница.

Закят и пироги

Совместное проживание получателей услуг в «Шаңырақе» – случаи исключительные. В так называемых полуторках обычно живут семейные пары. Супруги либо вместе оказываются в учреж­дении, либо союз образуется уже здесь.

Нурлана Нурмухамбетова мы застали в гостях у красавицы-ингушки Марем. В центре знают об их отношениях, даже предлагали объединиться в общих апартаментах. Но в паре на этот счет единодушие: каждый должен иметь личное пространство, а свидеться всегда можно за чашкой чая или на прогулке по ухоженной парковой территории вокруг здания.

Правда, личное пространство стандартных жилых комнат на первый взгляд кажется совсем небольшим, однако на нем размещается все необходимое для автономной жизни. Фактически это мини-квартиры, в которых постояльцы получают прописку.

– Здесь я пять лет, и они для меня неплохо прошли, – считает Нурлан-ага. – Сюда ведь просто так люди не приходят, только если судьба заставит. А для человека, который не имеет крыши над головой, это лучший вариант. Обеспечивают всем: от туалетных принадлежностей до курток и шапок. Санитарки постоянно «генералят», можно вещи в стирку отдать, а не хочешь – стирай сам: в бытовых комнатах есть и машины, и кухонные плиты.

Марем, кстати, по профессии повар-кондитер, поэтому самое ценное личное приобретение в ее жилище – электродуховка. Самса и булочки в ней получаются отменными. Нурлан-ага преуспел в другом деле: на своем балконе по традиционной рецептуре он вялит мясо по-казахски.

Сырье для этого деликатеса нет-нет да перепадает от спонсоров. Закят делят на всех желающих жителей центра, и каждый его готовит на свой вкус. Одна беда – жертвователей у дома престарелых не в пример прошлой поре становится все меньше.

Рыбный четверг

Витражные окна столовой цент­ра выходят на пышный зимний сад. Сегодня на обед салат из спаржи, манпар с мясом, тефтели с тушеной капустой и компот, у постояльцев с заболеваниями ЖКТ отдельное блюдо – диетический ячневый суп.

Нормативы рациона для престарелых разрабатывались в Казахской академии питания, и до сих пор они применяются в подобных учреждениях.

– Акцент сделан на крупы и овощи. Это имеет значение для профилактики возрастных проблем, в том числе с пищеварением, – уточняет диетсестра Ляззат Анафияева. – Каждый день в меню фрукты по сезону, начнутся ягоды, будем их давать. А еще у нас по советской традиции четверг – рыбный день. Наши жители в основном из тех времен, и им это нравится.

Ну а если что-то начинает не нравиться, жильцы социального дома не молчат. Не пришлась по вкусу колбаса – настояли, чтобы ее заменили, вместо твердых сыров, которые не по зубам пенсио­нерам, теперь в меню сулугуни.

В центре и в остальном живут свободной мирской жизнью: постояльцы выходят за пределы территории, когда хочется в магазин или в гости к родным, посещают занятия по трудотерапии, где учатся ручному творчеству, устраивают собственные культурные мероприятия и принимают с концертами знаменитостей, могут читать книги из местной библиотеки, ходить на службы в молельные комнаты, заниматься спортом на мини-стадионе или работать на небольшом огородике. А если ничего не хочется, кроме уединения, – любой вправе хоть целыми днями не выходить из своей комнаты.

Понимать и принимать

Типичные проблемы общежития, конечно, возникают и здесь, как в любом большом коллективе, тем более людей возрастных. Здоровый микроклимат под общим шаныраком – тоже забота персонала.

– Главное – создать такие условия, чтобы подопечные чувствовали себя, как дома. Здесь работают хорошие специалисты с большим стажем, они знают каждого из них и понимают, кто чем живет и в чем нуждается, – отмечает заместитель директора КГУ «Центр социальных услуг «Шаңырақ» Арайлым Оралбаева.

Работа здесь строится на отработанном мультидисциплинарном подходе: врачи, медсестры, соцработники, психологи, волонтеры, религиозные представители в одной связке. И с квалифицированными кадрами в учреждении, по словам старшей медсестры Айгуль Джумадуллаевой, особых сложностей нет.

– Потому что зарплата благодаря поддержке акимата у наших сотрудников выше. Большая часть медсестринского персонала возрастом за 40, а это, как правило, опыт и высшая профессиональная категория, многие оканчивают бакалавриат, получая еще и высшее сестринское образование, – говорит она.

Одно из трех отделений центра специализируется на паллиативной помощи. В нем больше 100 пациентов с неизлечимыми заболеваниями, которым нужен круглосуточный уход. Но и сами сотрудницы нуждаются в защите от тяжелых психологических нагрузок. Для этого прямо в цент­ре создана кафедра геронтологии, где в том числе проводятся семинары для профилактики профессионального выгорания и обучение общению с паллиативными больными.

Геронтопсихология – профессиональный конек и Салтанат Органовой, она смогла бы много рассказать о том, как возрастные изменения влияют на внутренний мир стареющих людей, на их характер и поведение. Но она говорит о другом.

Только половина жителей социального дома, в котором она работает семь лет, по-настоящему одинокие люди, у остальных есть родственники, в том числе дети. В каких-то случаях они физически оказываются слишком далеко или сами не в состоянии содержать своих стариков. Но немало в центре и настоящих «отказников» – тех, на кого сыновья и дочери оформили официальный отказ.

Конечно, можно допускать, что брошенные родители заслужили такую участь, недолюбив, недовоспитав своих детей, а то и откровенно сломав им жизнь. Но совесть-то у каждого своя, и заботиться о ней стоит хотя бы ради собственного благополучия.

– Пожилые люди нуждаются больше всего во внимании, – говорит Салтанат Туркменбаев­на. – Его нужно не так много: выслушать, обнять, подержать за руку, выйти вместе на прогулку. Без этих контактов жизнь старого человека окончательно теряет смысл. И поэтому, попадая к нам, они бывают рады, что оказались хоть кому-то нужны.