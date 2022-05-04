У нас новый чемпион мира

Мастер FIDE, 18-летний казахстанец Казыбек Ногербек стал чемпио­ном мира по быстрым шахматам. Об успехе воспитанника сообщили в центральном шахматном клубе Astana.

«Только что завершился последний тур в рамках турнира World Youth Rapid Championships 2022 Open Under 18, где наш воспитанник Казыбек Ногербек занял первое место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет! Поздравляем Казыбека и желаем удачи в предстоящем блиц-турнире», – говорится в сообщении на странице клуба в Instagram.

Турнир World Youth & Cadets Rapid & Blitz Championships 2022 прошел на греческом острове Родос. Команду центрального шахматного клуба Astana представляли мастер FIDE Ногербек Казыбек, Жауынбай Алдияр и Жауынбай Алимжан.