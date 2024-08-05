У семейных дебоширов отобрали оружие в Костанае

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В отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В госоргане напомнили, что совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения в сфере оборота гражданского оружия.

«К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечён к адмответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере, в отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято», – рассказали в ведомстве.

По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия.

За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.