У семейных дебоширов отобрали оружие в Костанае

Прокуратура Костанайской области проанализировала применение законодательства в сфере оборота гражданского оружия
В отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
В госоргане напомнили, что совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения в сфере оборота гражданского оружия.
«К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечён к адмответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере, в отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято», – рассказали в ведомстве.
По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия.
За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.