На стыке эпох

Улица Некрасова, где расположен сквер, на планах города начала XX века значилась как Бульварная. Здесь в 1858–1859 годах на месте снесенных оборонительных укреплений XVIII века по инициативе наказного атамана Аркадия Столыпина заложили бульвар. С востока он граничил с одной из четырех пожарных час­тей города – Митрясовской, на западе доходил до главной улицы города – Большой Михайловской, упираясь в Казанскую площадь. Эта площадь с торговыми рядами, доходными домами вплоть до последней четверти XIX века являлась экономическим центром дореволюционного Уральска.

Зеленая зона бульвара в те годы простиралась вдоль четырех жилых кварталов и занимала площадь около трех гектаров. На территории размещались садово-парковые павильоны, воксал – двухэтажное летнее помещение дворянского офицерского собрания. В нем проходили концерты и балы, устраивались художественные выставки, работал летний синематограф. В праздничные дни украшенный и иллюминированный бульвар превращался в место массовых гуляний дворян, купцов, мещан. Традиция отмечать большие праздники в Войсковом саду, впоследствии ставшим городским парком культуры и отдыха, была заложена только в 1884 году. А потому более полувека Столыпинский бульвар оставался главным общественно-культурным пространством, о чем говорит тот факт, что наступление и завершение летнего сезона на нем ежегодно анонсировалось городской прессой.

Здесь планировали поставить памятник первому русскому царю из рода Романовых. Но император Александр II запретил это делать. Вместо этого в центре бульвара в 1860 году была установлена ротонда – изящное сооружение с мраморными ступенями, колоннами и кованой решеткой. Купол – под кровельной сталью, над центром которого возвышался шар из деревянного каркаса, покрытого жестью. 10 сентября 1867 года в ротонде был установлен бюст сыну Александра II. На памятнике была надпись: «Государю Наследнику Цесаревичу Великому князю Николаю Александровичу Атаману Казачьих войск в бозе почившему апреля 12 дня 1865 года от верных уральцев». Бюст был создан скульптором Тонарелли. В 1919 году его уничтожили. Поз­же на этом же месте установлен бюст поэту Николаю Некрасову, но и этот памятник не сохранился. Сам бульвар, переживая смену эпох и времен, постепенно превратился в небольшой сквер. Сегодня он занимает менее четверти от своей исходной площади. Давно нет Митрясовской пожарной части, с колокольни которой, возможно, были сделаны одни из первых фото бульвара. Казанская площадь осталась лишь в исторических летописях. Из одноименной церкви в 30-х годах прошлого века построили новый храм, теперь уже науки – главный корпус Уральского педагогического института (сейчас это Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова).

В ожидании обновления

Из всех построек бульвара сохранилась лишь ротонда. Сегодня она как уникальный памятник садово-парковой архитектуры XIX века взята под охрану государства. Вплотную к ней построено общежитие вуза. Казалось бы, и такое соседство за дефицитом зеленых зон должно вдохнуть жизнь в старинный сквер. Но добротные скамейки на тенис­тых аллеях, ухоженные газоны, деревья и кустарники – все это скорее для любителей тишины и уединения. Заменить бы видавшие виды детскую и воркаут-площадку – и сюда с удовольствием будет стремиться детвора с окрестных многоэтажек, студенческая молодежь. А еще очень не хватает здесь освещения и камер видеонаблюдения. Без этого современного атрибута безопасность общественных пространств трудно представить. Пример тому – сама ротонда, несмотря на установленную охранную табличку, памятник то и дело страдает от вандалов. Реконструкция сквера запланирована на этот год.

В последние несколько лет власти города уделяют особое внимание благоустройству общественных пространств, созданию в них комфортных и функциональных условий, рассчитанных на все возрастные группы населения. В настоящее время в областном центре насчитывается 57 скверов и зон отдыха, территории 41 из них уже приведены в порядок. Только в прошлом году завершена реконструкция набережной Урала, скверов журналистов и им. Некрасова, текущий ремонт проведен на шести площадях и скверах с охватом 32 тыс. квадратных метров. Как отметил аким Уральска Мурат Байменов, на 2026 год подготовлена проект­но-сметная документация на благоустройство пяти скверов на сумму 1,6 млрд тенге.

Приют добра,

любви и красоты

Еще до революции на бульваре собирались молодые уральские интеллигенты для обсуждения общественно-политической ситуации, вопросов культуры. С 2012 года эту традицию продолжила талантливая молодежь города. Тогда здесь был организован музыкально-поэтический клуб «Ротонда». Сегодня он объединяет творческих людей, для кого художественная литература стала неотъемлемой частью жизни.

– Каждая наша встреча состоит из двух частей. На первой мы обязательно читаем стихи классиков. Как говорила уральская поэтесса и журналист Татьяна Азовская, «мы – наследники великой русской литературы». Вторая, авторская, часть посвящена знакомству с творчеством участников клуба. Тут всегда больше выступающих – тех, кто читает свои стихи, исполняет песни. После любой желающий может высказать свое мнение об услышанном, – рассказывает инициатор создания клуба, его модератор, поэтесса Галина Самойлова.

Как и у многих других уральских поэтов, есть в ее творчестве посвящение ротонде:

Смеркается. Столыпинский

бульвар

Неслышно провожает наше лето.

И здесь – поэтов светлый идеал –

Стоит Ротонда,

в звездопад одета.

Приют добра, любви и красоты

И творчества – увы! –

оплот последний,

Ты воплощаешь музыку и сны

Под непоколебимой своей сенью.

И вновь к тебе мы ввечеру идем

Читать стихи и жизнью

восхищаться.

Ротонда, сохрани наш общий

дом,

Дай нам навек в поэзии остаться!

Поэты не приходят просто так,

Поэзия не поддается моде,

И не погаснет мира красота,

Пока стихи слагаются

в Ротонде.

Сегодня в Уральске можно насчитать не менее десятка ротонд. Построенные в годы независимос­ти Казахстана, они украшают площадь Первого Президента, городской парк культуры и отдыха, реконструированный в прошлом году сквер имени Николая Некрасова. Но для большинства влюбленных в родной город, его природу и историю, старинная ротонда на Столыпинском бульваре остается чем-то более значимым, чем просто памятник парковой архитектуры. Она – как один из символов Уральска, словно незримая, но прочная нить, связывающая поколения, дает опору, силы и вдохновение тем, кто прикоснулся к ее истории.