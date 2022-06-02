У женсовета свои доводы

Жительницы Токмансайского сельского округа хорошо осведомлены о содержании изменений в Конституцию, за которые проголосуют на референдуме.

Представители местного филиала Народно-демократической патрио­тической партии «Ауыл» обсудили здесь самую актуальную для казахстанцев тему – тему поддержки многодетных матерей и тружениц села.

– В результате реализации социальных программ наблюдается гендерное равенство не только в городах, но и в сельской местности. Женщины играют особую роль в воспитании детей, и их слово весомо, – отметил в своем выступлении председатель Актюбинского областного филиала партии, депутат областного маслихата Оразбек Далмагамбетов и подробно остановился на изменениях и дополнениях в Конституцию страны.

Живо и доступно рассказала депутат областного маслихата Гульжанат Ергазина о возможнос­тях поправить свое материальное положение для молодых сельских жительниц и для тех, кто уже в солидном возрасте, при государст­венной поддержке. Она привела немало примеров из практики, доказывающих, что трудолюбие и смекалка могут значительно улучшить жизнь жительниц аула.

Тему продолжила председатель областного общественного объединения «Женщины аграрного сектора» Еркин Шукирова. Она уверена, что если население поддержит изменения, то у нас появится реальный шанс создать Новый справедливый Казахстан, и это важный шаг для развития страны.

– Одним из основных изменений в Конституции является избрание депутатов на мажоритарной основе. Это значит, что у активных в обществе и органах местного самоуправления женщин будет много возможностей на предстоящих выборах, – отметила секретарь Комиссии по делам женщин и семейной политике Гульжан Маханова.

Примечательно, что аудитория серьезно отнеслась к встрече, никто за время затянувшейся на два часа беседы не вышел из зала. Хотя в селе к вечеру забот прибавляется, особенно у хозяек.

– Главное, чтобы от этих встреч и от референдума был результат, – повторяли прямолинейно женщины, прощаясь с гостями.

За это они готовы отдать свои голоса на предстоящем референдуме в это воскресенье.