Свежий выпуск У женсовета свои доводы 2 июня 2022 г. 2:07 Жанат Сисекенова, Актобе Жительницы Токмансайского сельского округа хорошо осведомлены о содержании изменений в Конституцию, за которые проголосуют на референдуме. Представители местного филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» обсудили здесь самую актуальную для казахстанцев тему – тему поддержки многодетных матерей и тружениц села. – В результате реализации социальных программ наблюдается гендерное равенство не только в городах, но и в сельской местности. Женщины играют особую роль в воспитании детей, и их слово весомо, – отметил в своем выступлении председатель Актюбинского областного филиала партии, депутат областного маслихата Оразбек Далмагамбетов и подробно остановился на изменениях и дополнениях в Конституцию страны. Живо и доступно рассказала депутат областного маслихата Гульжанат Ергазина о возможностях поправить свое материальное положение для молодых сельских жительниц и для тех, кто уже в солидном возрасте, при государственной поддержке. Она привела немало примеров из практики, доказывающих, что трудолюбие и смекалка могут значительно улучшить жизнь жительниц аула. Тему продолжила председатель областного общественного объединения «Женщины аграрного сектора» Еркин Шукирова. Она уверена, что если население поддержит изменения, то у нас появится реальный шанс создать Новый справедливый Казахстан, и это важный шаг для развития страны. – Одним из основных изменений в Конституции является избрание депутатов на мажоритарной основе. Это значит, что у активных в обществе и органах местного самоуправления женщин будет много возможностей на предстоящих выборах, – отметила секретарь Комиссии по делам женщин и семейной политике Гульжан Маханова. Примечательно, что аудитория серьезно отнеслась к встрече, никто за время затянувшейся на два часа беседы не вышел из зала. Хотя в селе к вечеру забот прибавляется, особенно у хозяек. – Главное, чтобы от этих встреч и от референдума был результат, – повторяли прямолинейно женщины, прощаясь с гостями. За это они готовы отдать свои голоса на предстоящем референдуме в это воскресенье.