Одновременно в регионе продолжается заготовка кормов. Всего хозяйствам для прохождения зимовки необходимо примерно 1,3 млн тонн различных кормов, в том числе 839 тыс. тонн сена. Как правило, такой запас удается сформировать к октябрю.

Нынешний год, по словам специалис­тов, является благоприятным по погодным условиям. Богатые укосы дают поля с многолетниками, обилием травы радуют сенокосы и пастбища. Районам даже дано поручение поднять заготовку сена до 120% от требуемого, сформировать резерв, который при необходимости сможет выручить животноводов из более засушливых регионов. Всего в этом году в Восточном Казахстане под посевы отведено 618,1 тыс. га. В том числе больше 252 тыс. га занимают зерновые культуры, 224,5 тыс. га – масличные.