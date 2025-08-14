Убирают хлеб, заготавливают корма

Сельское хозяйство
14
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской области набирает обороты уборочная кампания. Первыми вывели комбайны на поля фермеры южных и восточных районов – Курчумского, Зайсанского, Самарского, Уланского, Улкен Нарын. По информации областного управления сельского хозяйства, на сегодня убрано примерно 17,5 тыс. га, или около 7% зерновых. Средняя урожайность составляет 26,5 центнера с гектара.

Одновременно в регионе продолжается заготовка кормов. Всего хозяйствам для прохождения зимовки необходимо примерно 1,3 млн тонн различных кормов, в том числе 839 тыс. тонн сена. Как правило, такой запас удается сформировать к октябрю.

Нынешний год, по словам специалис­тов, является благоприятным по погодным условиям. Богатые укосы дают поля с многолетниками, обилием травы радуют сенокосы и пастбища. Районам даже дано поручение поднять заготовку сена до 120% от требуемого, сформировать резерв, который при необходимости сможет выручить животноводов из более засушливых регионов. Всего в этом году в Восточном Казахстане под посевы отведено 618,1 тыс. га. В том числе больше 252 тыс. га занимают зерновые культуры, 224,5 тыс. га – масличные.

