Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
Опубликовано видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга.
Ранее сообщалось об исчезновении целой семьи из села Жангельдин Атырауской области.
После обнаружения тел двух членов семьи, закопанных в сарае их дома, полиция разыскивала главного подозреваемого - Султана Сарсемалиева, зятя убитых, и его супругу.
Также пропали еще 2 члена семьи - сын и дочь убитых. Об их местонахождении и состоянии ничего неизвестно.