Скриншот с видео МВД

Опубликовано видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга.

Ранее сообщалось об исчезновении целой семьи из села Жангельдин Атырауской области.

После обнаружения тел двух членов семьи, закопанных в сарае их дома, полиция разыскивала главного подозреваемого - Султана Сарсемалиева, зятя убитых, и его супругу.

Также пропали еще 2 члена семьи - сын и дочь убитых. Об их местонахождении и состоянии ничего неизвестно.