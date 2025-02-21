Убийство двадцатилетней давности раскрыли в Усть-Каменогорске

20 лет назад преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области раскрыли преступление, совершенное в 2004 году в Усть-Каменогорске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, 22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование.

Прошли годы, но работа над делом не прекращалась. Сотрудники полиции продолжали кропотливо анализировать собранные материалы, восстанавливая шаг за шагом картину преступления.

В феврале 2025 года следствие вновь оживило дело, и оперативники провели ряд мероприятий, в ходе которых собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого. 18 февраля текущего года он был арестован по санкции суда.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавили в полиции.