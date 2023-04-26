Убийство юриста АрселорМиттал Темиртау: задержаны двое подозреваемых

Убийство юрисконсульта АО «АрселорМиттал Темиртау» раскрыли полицейские Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Карагандинской области

«По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Шахтинска – 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы», – проинформировал начальник ДП Карагандинской области генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин.

Напомним, 23 апреля в городе Шахтинске при тушении пожара в квартире был обнаружен труп 53-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Убийство».