В южных регионах страны уборка близится к завершению. В Шымкенте сбор урожая полностью завершен

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 22 августа уборочная кампания в Казахстане охватила 15 регионов. Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства, уже убрано 1,7 млн гектаров зерновых, что составляет 10,7% от общей площади, и намолочено 2,4 млн тонн зерна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В уборочных работах задействовано свыше 300 тыс. единиц техники: 139 тыс. тракторов, 31 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц прочей техники.

Совместно с Министерством энергетики утвержден график закрепления областей за НПЗ по отгрузке дизельного топлива. Благодаря этому сельхозпроизводители получают дизельное топливо по цене 254 тенге за литр, что на 18–20% ниже рыночной. В настоящее время отгружено 135,4 тыс. тонн горючего.

Фермеры обеспечены минеральными удобрениями на 89% от плана, всего поставлено 1,7 млн тонн. Работа продолжается. На складах в наличии находится еще 43,3 тыс. тонн удобрений.

По поручению Главы государства, в 2024 году впервые была запущена программа раннего финансирования посевной и уборочной кампании. Сегодня финансирование аграриев продолжается:

- по программе льготного кредитования подано 7594 заявки на 502,7 млрд тенге,

- по программе «Льготный лизинг» заключено договоров на 153,4 млрд тенге,

- фонд «Даму» предоставил 1312 гарантий на 228 млрд тенге.

Для обеспечения сохранности собранного урожая, проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Общая емкость хранения зерна в республике по данным акиматов областей составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях (ХПП) – 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 17,4 млн тонн.

Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. Загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,2 млн тонн или 16%. Дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах нет.

Ход прохождения уборочной кампании 2025 года находится на постоянном контроле Правительства, отметили в пресс-службе.