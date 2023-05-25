Участие Токаева в очередном заседании ВЕЭС – самое главное

Фото пресс-службы президента РК

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес; приглашенные – президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Глава государства в своем выступлении отметил, что геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию по всему миру.

"В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы развития мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами Союза вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в текущих геоэкономических условиях общим приоритетом является более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза.

"Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления. Нам необходим полноценный, системно функционирующий внутренний рынок союза", – заявил глава государства.

Он полагает, что важно совместными усилиями расширять рынки сбыта для товаров наших экспортёров. Как сообщил лидер Казахстана, одна из ключевых целей создания Союза – получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.

"Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями", – подчеркнул Президент Казахстана.

По его мнению, видится важным развитие и формализация института наблюдателя при Союзе. Он считает, что данный институт должен стать механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

"Комиссии предстоит проработать возможность присоединения государств-наблюдателей к отдельным договорам в рамках Союза, а также возможность их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах. Думаю, нашим партнерам будет особенно интересна кооперация в энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере. Считаю, что Комиссии необходимо актуализировать соответствующий перечень договоров и проектов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Важным направлением в выступлении президента было названо развитие промышленности. Для укрепления сотрудничества в данном направлении начата реализация целого ряда многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ. Было отмечено успешное взаимодействие по Межгосударственной программе дистанционного зондирования земли.

"В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации. Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Многое из перечисленного уже находится в практической разработке. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции. Отдельно отмечу наше успешное сотрудничество в данных сферах с Российской Федерацией. Только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. На подходе еще целый ряд крупных проектов", – подчеркнул глава государства.

Он считает, что еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что ЕАЭС станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

"Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая. Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности", – сказал президент.

Наряду с развитием физической инфраструктуры лидер Казахстана указал на крайнюю важность выработки предметных решений по созданию общей цифровой системы транзита товаров. По его мнению, она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях.

"Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок. Большие возможности для совместной работы имеются в сферах цифровизации, туризма, агропромышленного комплекса", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важно последовательно и системно реализовать огромный потенциал ЕАЭС во благо наших стран.

"Это принципиально важно. Ведь экономическая интеграция – это прежде всего ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния наших граждан. Соответственно успех или неуспех интеграционных усилий будет измеряться очень просто – бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше в результате работы союза. Только в таком случае они дадут властям мандат доверия на дальнейшие интеграционные шаги. Поэтому казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития", – подчеркнул глава государства.

В завершение своего выступления лидер Казахстана отметил, что в следующем году ЕАЭС исполняется 10 лет, и планируется проведение юбилейного саммита.

"Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Конечно же, десятилетие нашего интеграционного объединения – это значимая веха, которую необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку Договор о создании ЕАЭС был подписан в столице Казахстана", – предложил президент Казахстана.

По итогам заседания был принят ряд документов.