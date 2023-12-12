Участие Токаева в церемонии награждения победителей среди предпринимателей – самое главное

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства поздравил участников торжественной церемонии награждения победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана» – предпринимателей, внесших особый вклад в развитие страны.

«Сейчас сфера бизнеса динамично развивается в Казахстане. Для этого со стороны государства создаются все условия. Доля малого и среднего бизнеса превысила 36 процентов валового внутреннего продукта. Это действительно высокий показатель. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45 процентов трудоспособных граждан страны. Работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами. В прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций», – сказал президент.

Глава государства считает, что экономика страны должна основываться на принципе справедливости, в этой связи он обратил внимание на ряд важных вопросов.

«В недавнем Послании мною поставлена амбициозная задача к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза – до 450 миллиардов долларов. Эта задача – не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный план действий. Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны. На прошлой неделе я подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность Инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, данный шаг должен содействовать улучшению инвестиционного климата в стране.

«В целом, в привлечении инвестиций главным должен стать принцип «ноль бюрократии – максимум конкретных действий». От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты», – считает президент.

В своей речи глава государства отметил, что в соответствии с его поручением инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, со следующего года будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Он считает, что данные системные меры носят беспрецедентный и решительный характер, иначе в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции Казахстану будет сложно добиться намеченных целей.

«Как вы знаете, ранее мною было поручено оградить отечественный бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате принятых мер количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (c 837 до 402). Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92). Особое внимание уделяется сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры. Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого коридора». Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было сказано, что государство прилагает все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса.

Президент остановился и на другой крайне важной теме – создании системы искусственного интеллекта в нашей стране. Он считает, что от успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому Глава государства заверил, что будет лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач.

Лидер Казахстана также считает необходимым продолжить процесс индустриализации в стране. В этом направлении уже действует ряд конкретных мер, принят специальный закон «О промышленной политике». Крайне важно обеспечить перерабатывающие предприятия дешевым сырьем. Со следующего года крупные производители сырья будут обязаны обеспечивать потребности внутреннего рынка. При этом экспортировать сырье они смогут только в том случае, если полностью обеспечат спрос отечественных перерабатывающих предприятий.

«Развитие села – это развитие всей страны, всего Казахстана. Поэтому в этом году мы приступили к реализации проекта «Ауыл аманаты». На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным потенциалом, производящим продукцию на экспорт», – сказал глава Казахстана.

Как сообщил президент, правительство и бизнес-сообщество провели большую совместную работу по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию предпринимательства.

По его словам, более 10 тысяч норм не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. На сегодняшний день 90 % из них исключены, оставшиеся будут устранены до конца года. Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками, которая будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов.

Также системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс.

«В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования. Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности. Наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки. Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту», – полагает президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил о важности учитывать критические вызовы и кардинальные перемены, с которыми сталкивается все человечество.

«Обостряются геополитические противоречия и соперничество между государствами. В такой нестабильный период мы должны действовать в соответствии с нашими стратегическими ориентирами. Несомненно, тщательно спланированные и соответствующим образом реализованные замыслы рано или поздно принесут свои плоды. К примеру, в последние годы мы уделяем особое внимание сфере образования. Благодаря четким решениям и принятым мерам повысился статус учителя. Для устранения дефицита мест в школах реализуется специальная программа», – сказал глава нашего государства.

Благодаря проделанной масштабной работе казахстанцы стали свидетелями открытия около ста объектов образования в этом году. Более того, согласно международному рейтингу PISA, значительно повысилось качество среднего образования в Казахстане.

«Недавно численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Это историческая веха, которая воодушевила всю страну. Нет никаких сомнений, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус. Поэтому наша основная цель – сделать все возможное для повышения качества жизни граждан. В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74,4 года. Это означает, что наряду с качеством медицинских услуг растет также благосостояние граждан», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в регионах ведется работа по привлечению инвестиций. Только в этом году по всей стране реализован 91 инвестиционный проект на сумму 376 миллиардов тенге, благодаря чему создано свыше 6 тысяч постоянных рабочих мест. Он подчеркнул, что создание дополнительных постоянных рабочих мест – это задача общегосударственного характера, поскольку речь идет о занятости населения, об отходе от иждивенческой психологии в обществе.

Президент высоко оценил тот факт, что Казахстан становится привлекательным для мировых и региональных промышленных гигантов. В качестве примера он привел запуск строительства завода полного цикла по производству автомобилей Kia.

«На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача Правительства – оказать ей содействие на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий. Череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране. Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями. За короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе нашей страны», – отметил он.

Особое внимание в выступлении было уделено перспективам цифровой индустрии. Как напомнил Глава государства, Казахстан занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха.

«В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году. Мы делаем акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов. Но расслабляться, почивать на успехах ни в коем случае нельзя. Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний», – заявил президент.

На встрече с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану пора стать нацией, которая не только учится и потребляет, но может научить других и производить.

«Марка «сделано в Казахстане» должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса «Алтын сапа». При этом представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением. Честный гражданин – «Адал азамат» – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном крае, в котором работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение своей стране. В этом году участники конкурса «Парыз» приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели передано около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест. Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения», – считает президент.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.