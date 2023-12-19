Участника крупной мошеннической схемы задержали в Алматы

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Аменова Дана
Корреспондент

В полицию Алматы поступило несколько заявлений о фактах обмана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа портал МВД. 

Фото: Polisia.kz

По информации департамента полиции, потерпевшие сообщили, что неизвестный под предлогом раскрутки на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денег.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал деньги, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. Затем через эти карты он покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли 3 телефона, 8 сим-карт и 14 банковских карт на различные имена», — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Заведено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Также в правоохранительных органах добавили, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению других участников мошенничества.

#полиция #мошенничество #Алматы #следствие #криптовалюта

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