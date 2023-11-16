Участника террористической группы экстрадировали в Казахстан из Болгарии

Казахстанца экстрадировали из Болгарии для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК

Скриншот с видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в деятельности террористической группы, экстрадировали сегодня сотрудники Генпрокуратуры, комитета национальной безопасности, интерпола МВД при содействии министерства иностранных дел РК.

"Он подозревается в том, что будучи сторонником радикального религиозного течения в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В отношении него было начато досудебное расследование, и он был объявлен в международный розыск. В мае этого года его задержали в Болгарии", – сообщили в высшем надзорном органе.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГП добавили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря двустороннему договору с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года.