Участников жестокой групповой драки задержали в Алматы

Полиция города Алматы расследует дело о групповой драке молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/nehabar

Драку между молодыми людьми сняли на видео 28 апреля около полуночи на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева.

Как проинформировали в ДП Алматы, «на место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в управление полиции Бостандыкского района всех участников инцидента».

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство». Назначены экспертизы.

«Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», – подчеркнули в ДП.