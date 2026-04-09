В рамках подготовки к пожароопасному периоду спасатели ДЧС Актюбинской области провели тренировочные занятия по испытанию аэролодок при тушении природных пожаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

Учения прошли вдоль береговой линии Актюбинского водохранилища, где с использованием аэролодок и подачей стволов из открытых источников воды были оперативно ликвидированы условные очаги возгораний.

Аэролодки продемонстрировали свою высокую эффективность в условиях сложного рельефа, техника способна передвигаться по мелководью, заболоченным участкам и труднодоступным прибрежным зонам. Высокая манёвренность и мощность позволяют быстро доставлять спасателей и необходимое оборудование к месту происшествия.

Кроме того, судно применяется при проведении поисково-спасательных работ, патрулировании акваторий, покрытой тонким и рыхлым льдом. Использование современной техники значительно сокращает время реагирования и повышает эффективность действий спасательных подразделений, что особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций.