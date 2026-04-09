Учения с использованием аэролодок провели спасатели МЧС

Учения прошли вдоль береговой линии Актюбинского водохранилища

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках подготовки к пожароопасному периоду спасатели ДЧС Актюбинской области провели тренировочные занятия по испытанию аэролодок при тушении природных пожаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС

Учения прошли вдоль береговой линии Актюбинского водохранилища, где с использованием аэролодок и подачей стволов из открытых источников воды были оперативно ликвидированы условные очаги возгораний.

 Аэролодки продемонстрировали свою высокую эффективность в условиях сложного рельефа, техника способна передвигаться по мелководью, заболоченным участкам и труднодоступным прибрежным зонам. Высокая манёвренность и мощность позволяют быстро доставлять спасателей и необходимое оборудование к месту происшествия.

 Кроме того, судно применяется при проведении поисково-спасательных работ, патрулировании акваторий, покрытой тонким и рыхлым льдом.  Использование современной техники значительно сокращает время реагирования и повышает эффективность действий спасательных подразделений, что особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций.

#Актюбинская область #учения #аэролодки

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Сила слова и дух степи
Как станцевать любовь
Драйвер национальной экономики
Подарили новые возможности
Магнолии цветут
Нарушителей порядка выявляют дроны
Кадровая политика судов выходит на новый уровень
Идет прием документов
Алгоритмы кибербезопасности
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Устойчивая динамика и большой потенциал
Основа технологического лидерства
Новая Конституция – новый общественный договор
Основа цифровой трансформации
Приезжайте работать в Янайкино!
Великий мыслитель своего времени
США рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
МВД напомнило водителям о проверке документов
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Во главе угла – безопасность ребенка
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Шекспир: символика смыслов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

В Алматинском зоопарке родились три кенгуренка
Идет прием документов
Подобную пропаганду нужно пресекать: эксперт – о псевдорели…
Подвалы и паркинги станут укрытиями по новому стандарту

