Ученые Китая впервые внедрили биоробота в стадо тибетских антилоп

203
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Роботизированная тибетская антилопа теперь бродит по высокогорной пустыне Национального природного заповедника Хох-Сил в провинции Цинхай на северо-западе Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © DEEP Robotics

Бионический робот, оснащенный передовыми алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), используется для сбора данных в режиме реального времени о популяциях тибетских антилоп, не беспокоя животных.

Как отметили специалисты, это первый случай применения робота-антилопы в самом сердце Хох-Сила, расположенного на высоте более 4600 метров над уровнем моря.

Китайская академия наук совместно с робототехнической фирмой DEEP Robotics из Ханчжоу разработали эту бионическую модель. Внешне она очень похожа на настоящую тибетскую антилопу по окрасу шерсти и форме тела, однако двигается не настолько плавно и быстро, как настоящее животное, но при этом ее «собратья» не боятся робота.

Тибетская антилопа — один из важнейших видов Цинхай-Тибетского нагорья и ключевой индикатор экологического благополучия региона. Ее защита — один из главных приоритетов экологов Китая.

#Китай #робот #ИИ #антилопа

