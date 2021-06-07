Ученые обследуют военные крепости XV-XVI века на территории Казахстана

В Нур-Султане стартовала научно-разведывательная экспедиция "Улькаяк – 2021", организованная под патронажем Института истории государства КН МОН РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам ее руководителя – старшего научного сотрудника Института истории государства КН МОН РК Гизата Табулдина – главной целью поездки станет фиксация, замеры и описание сохранившихся остатков военно-стратегических укреплений наших предков согласно исследованию топографических карт XIX века Омского военно-топографического отдела.
Ученые обследуют такие крепости XV-XVI века, как Орманбет на территории Атбасарского района и Джаркаинская цитадель. На пути экспедиции лежат гунские поселения в долине среднего течения реки Есиль, мемориальный комплекс в месте погребения Абулхаир хана на берегу реки Улькаяк.
"Мы проверим, как достоверно отразили географию того времени военные топографы и насколько их сведения соответствуют исторической действительности, – говорит Гизат Табулдин. – Такие задачи мы поставили себе на ближайшие 4-5 дней".
Топографические карты XIX века были составлены военными топографами Омского гарнизона, которые на протяжении многих лет вели топосъемку всей территории казахской степи, и эти десятиверстные карты запечатлели исконно казахскую ландшафтную топонимику, гидронимику. Обращает внимание, что множество географических названий связано с именами батыров, султанов и ханов. Объяснить это можно тем, что в рассматриваемое время степняки вели периодические военные действия против внешнего врага, отстаивая свои земли на востоке, западе, юге и севере страны. В казахской истории этот период получил название "жаугершілік заманы". Таким образом, восстанавливая и возрождая топонимику на основе географических карт второй половины XIX века, составленных российскими военными топографами, знакомясь с рельефом местности, описанным нашими предками, мы получаем возможность увековечить исконно казахские топонимические единицы Отечества.