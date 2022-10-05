Учитесь торговать

Казахстанским товаропроизводителям помогают осваивать рынки дальнего зарубежья.

В Астане стартовала новая учебная программа по управлению трансграничной торговлей. Инициатива направлена на повышение уровня знаний и осведомленности бизнеса в воп­росах экспорта.

Бизнес-сообщество Казахстана получило возможность пройти бесплатные курсы, чтобы пополнить свои знания и навыки в различных областях, начиная с правил международной торговли, нюансов экспортных процедур и логистики до стандартов качества и соответствия, конкретных требований ЕС для рынков. Обучиться здесь могут не только успешные бизнесмены, но и начинающие экспортеры, в том числе индивидуальные предприниматели, руководители крестьянских хозяйств.

– Наращивание экспорта несырье­вых товаров на внешние рынки – приоритет для нашего ведомства. Главой государства перед Правительством поставлена амбициозная задача – достичь в этой сфере в финансовом выражении показателя в 41 миллиард долларов к 2025 году, – отметил директор департамента продвижения экс­порта Министерства торговли и интеграции Омирбек Баштай на брифинге, посвященном запуску учебной программы по управлению трансграничной торговлей.

В ведомстве отмечают: в нас­тоящее время средние и малые предприятия все больше ориентируют свой бизнес на зарубежные рынки. При этом, если раньше они торговали с близлежащими государствами, то сегодня выходят и на дальнее зарубежье. По итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил 37,5 млрд долларов. Это на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

– При таком росте мы планируем перевыполнить показатель на 4%, – добавил Омирбек Баштай.

Для этого, по его словам, государство оказывает экспортерам различные меры поддержки. К примеру, в 2020 году Минторговли совместно с QazTrade запустило программу экспортной акселерации. Она направлена на обучение экспортеров и составление мастер-планов, которые помогают им выйти на новые рынки. По итогам двух лет по этой программе сумма экспортных сделок составила 150 млн долларов.

В Казахстане есть также антикризисная программа по возмещению части затрат экспортерам. По словам Омирбека Баштая, в пос­леднее время они очень активно используют этот инструмент. Вост­ребована и поддержка по организации зарубежных выставочных мероприятий. Одна из ключевых задач – повышение компетенций наших предпринимателей и стимулирование экспортной направленности их производств.

Заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Нурлан Кулбатыров отметил: в Казахстане немало экспортеров. Их принято делить на разные группы. Более двух тысяч торгуют со странами зарубежья последние три года, из них 546 несырьевых, которые активно экспортируют свою продукцию.

– По логистике выгодно торговать с соседними странами, но мы видим большой интерес к рынкам ЕС и Восточной Европы, – отметил Нурлан Кулбатыров. – Спросом там, в частности, пользуется казахстанское сельскохозяйственное сырье: зерно, семена, растительное масло.

Однако, по его словам, не вся казахстанская продукция соответствует действующим европейским стандартам.

– В Евросоюзе одни из самых высоких стандартов по безопас­ности, по качеству товаров, и этому вопросу мы посвятили один из первых модулей, – пояснил Нурлан Кулбатыров.

Обучающая платформа – часть четырехлетнего проекта Ready4Trade Central Asia, который финансируется Европейским союзом. Бюджет проекта – 15 млн евро.

Обучающие семинары начались в августе текущего года, причем для экспортеров из различных регионов Казахстана. Наряду с этим с помощью новой платформы электронного обучения – Академии QazTrade (https:⁄⁄www.qaztradeacademy.kz⁄) – потенциальные и текущие экспортеры могут пройти все эти курсы бесплатно в онлайн-режиме и получить сертификаты.

По словам менеджера SME Trade Academy Шона Лейка, курсы, благодаря их проблемно ориентированному подходу, помогут участникам лучше подготовиться к организации экспорта. Методология как для онлайн-обучения, так и для семинаров была опробована, протестирована и получила множество положительных отзывов от инструкторов и участников.

Как подчеркнула представитель QazTrade Айнур Амирбекова, организаторам проекта важно, чтобы женщины наравне с мужчинами участвовали в экономике.

– Поставлена цель повысить участие женщин в торговле, в бизнесе, – отметила она. – Мы должны видеть женщину не только как хранительницу домашнего очага, но и как ­предпринимателя, основателя бизнеса, вкладывающего силы в экономику страны.