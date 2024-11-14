Учиться учитывать принципы гендерного равенства
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В Астане прошел тренинг, организованный офисом «ООН-женщины» в Казахстане совместно с Министерством культуры и информации и Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Главная цель мероприятия – обучение представителей юридических служб государственных органов навыкам гендерной экспертизы нормативных правовых актов, укрепление профессионального потенциала. Это позволит, считают организаторы, повысить понимание значимости прав человека, гендерного равенства, социальной инклюзии и недискриминации в процессе разработки НПА.