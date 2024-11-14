Учиться учитывать принципы гендерного равенства

Общество
5
Дана Аменова
корреспондент

В Астане прошел тренинг, организованный офисом «ООН-женщины» в Казахстане совместно с Министерством культуры и информации и Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Главная цель мероприятия – обучение представителей юридических служб государственных органов навыкам гендерной экспертизы нормативных правовых актов, укрепление профессио­нального потенциала. Это позволит, считают организаторы, повысить понимание значимости прав человека, гендерного равенства, социальной инклю­зии и недискриминации в процессе разработки НПА.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На открытии мероприятия выступили депутаты-женщины, представительницы государственных органов и неправительственных организаций. Они говорили о том, что гендерное измерение сегодня становится актуальным во всех секторах и направлениях общественной жизни.

Исполняющая обязанности главы офиса «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева отметила, что достичь реального гендерного равенства и расширения прав женщин и девочек возможно лишь через скоординированные и комп­лексные действия.

– Этот год знаменателен тем, что мир отмечает 30-летие со дня принятия Пекинской декларации и Платформы действий – исторических документов, заложивших основу для глобальных усилий по гендерному равенству. Спустя три десятилетия перед нами все еще стоят значительные вызовы. Сегодня как никогда важно проводить комплекс­ные и всесторонние реформы, чтобы воплотить принципы гендерного равенства во всех аспектах государственной политики. Только слаженные усилия на национальном уровне позволят добиться реальных и устойчивых результатов. Для обеспечения равных прав мужчин и женщин необходимо разрабатывать гендерно ориентированные законодательные акты и программы. Учет гендерных аспектов на законодательном уровне – ключевой шаг на пути к равенству в обществе, – пояснила она.

По словам Дины Амришевой, интеграция гендерных исследований в систему образования также является важным фактором. В этом направлении «ООН-женщины» разработала магистерскую программу по гендерным исследованиям. Она поддержана Министерством науки и высшего образования, и ее старт планируется в 2025 году в Нацио­нальном женском педагогическом университете. Также Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи­ Ахмета­ Яссауи в Туркестане уже приступил к обучению государственных служащих на базе филиала Академии государственного управления. Совместно с ЮНЕСКО­ был проведен гендерный анализ школьных учебников, и соз­дана программа подготовки учителей и воспитателей для включения гендерных вопросов в образовательные программы. Планируется, что этот курс станет обязательным для всех учителей, позволит формировать у учащихся навыки толерантности и равенства.

По словам депутата Мажилиса Парламента Унзилы Шапак,­ наша страна стремится к структурным преобразованиям, поэтому возникла актуальная потребность в подготовке специалистов, владеющих основами и навыками анализа. Внедрение гендерной экспертизы может способствовать расширению прав и возможностей мужчин, женщин, детей и позволит поддерживать социальную справедливость.

Депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова рассказала о реформах в сфере защиты прав женщин, обеспечения безопасности детей и гендерного равенства, которые проводят в Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В течение двух дней вместе с ведущей тренинга, профессором из Хельсинкского университета, экспертом в области гендерного анализа, автором методик гендерной экспертизы для нормативных актов Марианной Муравьевой участники обсуждали темы, связанные с международными правовыми стандартами, гендерным мейнстримингом и анализом терминологии для использования в нормативных документах.

#тренинг #гендерное равенство #ООН-женщины

Популярное

Все
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Ни закупочных цен, ни субсидий
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Будущее детей родители связывают с новой школой
Дорогу и возможности – молодым
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Сделать ход конем
Инновации и инклюзивность
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Доля шутки
Пришел в кино, а там...
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
Урок мужества провели в Нацгвардии
Музыкальная машина времени
Точки духовного притяжения
Молодое пополнение принимает присягу
Музейный уголок
Ироническая сказка для взрослых
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Более 34 млн тенге вернули казахстанским потребителям
В ЦИК произошли перестановки
Жителя Акмолинской области осудили за неуплату алиментов
«Самрук» гордится даже этим, но это же нонсенс» – омбудсмен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]