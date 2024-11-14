Учиться учитывать принципы гендерного равенства

На открытии мероприятия выступили депутаты-женщины, представительницы государственных органов и неправительственных организаций. Они говорили о том, что гендерное измерение сегодня становится актуальным во всех секторах и направлениях общественной жизни.

Исполняющая обязанности главы офиса «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева отметила, что достичь реального гендерного равенства и расширения прав женщин и девочек возможно лишь через скоординированные и комп­лексные действия.

– Этот год знаменателен тем, что мир отмечает 30-летие со дня принятия Пекинской декларации и Платформы действий – исторических документов, заложивших основу для глобальных усилий по гендерному равенству. Спустя три десятилетия перед нами все еще стоят значительные вызовы. Сегодня как никогда важно проводить комплекс­ные и всесторонние реформы, чтобы воплотить принципы гендерного равенства во всех аспектах государственной политики. Только слаженные усилия на национальном уровне позволят добиться реальных и устойчивых результатов. Для обеспечения равных прав мужчин и женщин необходимо разрабатывать гендерно ориентированные законодательные акты и программы. Учет гендерных аспектов на законодательном уровне – ключевой шаг на пути к равенству в обществе, – пояснила она.

По словам Дины Амришевой, интеграция гендерных исследований в систему образования также является важным фактором. В этом направлении «ООН-женщины» разработала магистерскую программу по гендерным исследованиям. Она поддержана Министерством науки и высшего образования, и ее старт планируется в 2025 году в Нацио­нальном женском педагогическом университете. Также Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи­ Ахмета­ Яссауи в Туркестане уже приступил к обучению государственных служащих на базе филиала Академии государственного управления. Совместно с ЮНЕСКО­ был проведен гендерный анализ школьных учебников, и соз­дана программа подготовки учителей и воспитателей для включения гендерных вопросов в образовательные программы. Планируется, что этот курс станет обязательным для всех учителей, позволит формировать у учащихся навыки толерантности и равенства.

По словам депутата Мажилиса Парламента Унзилы Шапак,­ наша страна стремится к структурным преобразованиям, поэтому возникла актуальная потребность в подготовке специалистов, владеющих основами и навыками анализа. Внедрение гендерной экспертизы может способствовать расширению прав и возможностей мужчин, женщин, детей и позволит поддерживать социальную справедливость.

Депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова рассказала о реформах в сфере защиты прав женщин, обеспечения безопасности детей и гендерного равенства, которые проводят в Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В течение двух дней вместе с ведущей тренинга, профессором из Хельсинкского университета, экспертом в области гендерного анализа, автором методик гендерной экспертизы для нормативных актов Марианной Муравьевой участники обсуждали темы, связанные с международными правовыми стандартами, гендерным мейнстримингом и анализом терминологии для использования в нормативных документах.