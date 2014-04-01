Удачные зоны для инвестиций

В январском Послании народу Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу –увеличить объем инвестиций в экономику с 18 до 30% от ВВП. Это один из базовых ориентиров вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. В целях привлечения частного капитала – как отечественного, так и зарубежного – акимат Алматинской области разработал схему приоритетных направлений развития регио­на до 2020 года. Предусмотрено создание новых высокотехнологичных производств в обрабатывающей промышленности, аграрном секторе, сфере туризма, строительной индустрии, фармацевтике. Акцент поставлен на выпуск инновационной продукции, повышение производительности труда, а также кластерное развитие отраслей.

Так, в сфере переработки сельхозпродукции будут созданы молочный, плодоовощной, птицеводческий, табачный и винный кластеры. Продолжится строительство теплиц и овощехранилищ. Для эффективного использования богатых туристических ресурсов определено несколько кластеров: горнолыжный – близ Алматы, пляжно-оздоровительные – на побережье Капшагайского водохранилища, озер Балхаша и Алаколя и один – на базе термальных источников и лечебных грязей.

Не менее привлекательным для инвес­тиций сектором остается транзитный потенциал. В Стратегии-2050 отмечено, что транспортная инфраструктура – кровеносная система экономики, и без качественных магистралей и логистических услуг невозможно пробиться в топ-группу передовых государств. Близость Семиречья к Китаю предопределила строительство железной дороги Жетыген – Коргас, международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Благодаря реализации этих крупномасштабных проектов, вошедших в Карту индустриализации, растет объем казахстанско-китайских грузоперевозок, а приграничный Панфиловский район переживает строительный бум: здесь появились станция Алтынколь, комфортабельный поселок Нуркент, современные торговые центры и транспортно-логистические комплексы.

К примеру, только в специальной экономической зоне в ближайшие годы планируется открыть производства химической, сталелитейной промышленности, продуктов питания, текстиля, обуви, стройматериалов, сельхозтехники и другого оборудования. Особый интерес к сухому порту «Хоргос» проявляют инвесторы из Турции, Сингапура, Южной Кореи, Японии, ОАЭ и других государств.

По прогнозам зарубежных экспертов, совсем скоро основной грузопоток из Китая в Европу, страны Персидского залива, Центральной Азии и Кавказа будет переориентирован именно на сухопутный маршрут. Для этого будут использоваться как железнодорожный пограничный переход на станции Алтынколь, так и строящаяся автодорога Алматы – Хоргос, часть международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.

Немаловажное значение придается реализации проекта «Новый Шелковый путь», одним из опорных пунктов которого определен МЦПС «Хоргос». Это важный шаг в сторону увеличения пропускной способности Казахстана и его становления в качестве основного торгового, логистического и транзитного хаба Центрально-Азиатского региона, а также транспортного моста между Европой и Азией.

По данным местных властей, другими точками экономического роста могут стать сразу 4 индустриальные зоны, создание которых предусмотрено в Талдыкоргане, Капшагае, Илийском и Талгарском районах. Как сообщил заместитель акима области Серик Турдалиев, на этих территориях планируется разместить около 300 предприятий. По его словам, инвестиционные проекты получают существенную поддержку государства по ряду программ: ФИИР, «Дорожная карта бизнеса», «Производительность-2020», «Экспортер-2020». Предпринимателям субсидируют процент­ную ставку кредита, возмещают часть производственных затрат, предоставляют оборудование в лизинг.

Кроме того, при СПК «Жетысу» открылся Центр обслуживания инвесторов, одна из задач которого – помощь бизнесу в создании современных производств, ориентированных на экспорт продукции. В целом за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал вырос в 8 раз, составив в прошлом году без малого 400 млрд. тенге.

Особое место в схеме приоритетных отраслей Алматинской области занимает программа развития возобновляемых источников энергии. В регионе уже действует ряд крупных и малых ГЭС суммарной мощностью 745 МВт. Однако масштабная индустриализация, в рамках которой в последние годы введены в строй десятки крупных промышленных объектов, обусловила рост потребления электроэнергии. Сегодня остро стоит задача по снижению энергодефицита, в связи с чем планируется построить 15 малых ГЭС, ветростанции в районе Джунгарских ворот и поселке Шелек.

Акиматом выделены земельные участки, утверждены объемы финансирования, графики работ. Примечательно, что свыше 20 отечественных компаний изъявили желание строить гидро-, ветро- и гелиостанции в различных уголках Жетысу. А на талдыкорганском аккумуляторном заводе «Кайнар-АКБ» собираются выпускать промышленные и бытовые солнечные панели. Еще несколько семиреченских предприятий приступили к производству компактных мини-установок, генерирующих энергию солнца и ветра. Такие изделия поставляются в основном жителям отдаленных аулов. Львиную долю проектов реализуют совместно АО «Самрук-Энерго» и СПК «Жетысу». В их числе ветростанция в Шелекском коридоре и 7 аналогичных установок в других районах. Ведутся земельные и изыскательские работы, строит­ся сетевая инфраструктура. Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с одной из крупных египетских компаний по возведению в области солнечной электростанции на 50 МВт.

К слову, регион располагает половиной объема гидроэнергоресурсов страны в виде горных рек. Поэтому в планах – нарастить мощность возобновляемых источников до 919 МВт. Таким образом, ближайшие годы пройдут в Жетысу под знаком «зеленой» энергетики, а некоторые ее уникальные образцы займут достойное место на Меж­дународной выставке «ЭКСПО-2017».

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

фото Юрия БЕККЕРА