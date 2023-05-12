уДачный поворот

– Мне здесь очень нравится, – делится моя новая знакомая. Шестиклассница Дарья Ульянченко и ее семья живут в дачном массиве Кайнар Булак. – Я не хочу отсюда уезжать. Здесь комфортно и уютно. Такого зеленого района в Шымкенте точно больше нет. И пара километров пешком до школы – для меня не проблема.

Девять лет назад родители Даши продали квартиру в городском микрорайоне «Восток», решив «спуститься» с этажа на землю. Домик на дачном массиве выбирали основательно, решив, что жить будут в нем круглый год.

На тот момент здесь не было городского водопровода. В дачный сезон воду подавали со скважины при помощи водокачек, которые имели все дачные кооперативы. Ее использовали и для полива, и для бытовых нужд, и для приготовления пищи.

Из коммунальных благ круг­лый год у «дачников» была разве что электроэнергия, да и та не отличалась особым качеством, учитывая устаревшие изношенные сети, проложенные полвека назад при освоении массива.

Заложить дачный массив в двух десятках километров от города решили в 60-х годах прошлого столетия. Степные земли, примыкавшие к Лисьему оврагу, нарезали на крошечные участки от 4 до 6 соток, распределив среди дачных кооперативов, которые создавались при крупных предприятиях и организациях. А уже их руководители совместно с профсоюзами решали, кого из членов коллектива поощрить земельным наделом за хороший труд.

Всего создали 42 дачных кооператива. Названия «Металлург», «Энергетик», «Монтажник» говорят сами за себя. Есть массивы, у которых несколько десятков членов, а есть и такие, как, к примеру, «Металлург», где все 800. Вопросы водоснабжения и энергоснабжения, прокладки дорог и даже доставки своих работников в выходные дни на дачу и обратно брали на себя дачные кооперативы.

За несколько лет в сайрамской степи образовался оазис, утопающий в зелени. Его протяженность порядка 15 км. Запрет на строительство капитальных строений предполагал исключительно летний вариант функционирования. Это уже в 90-х дачный массив начал свою постепенную трансформацию.

Резко упавшие в цене хлипкие дачные домики активно покупали жители сельской глубинки, которые остались после распада колхозов и совхозов без работы. Здесь охотно селились кандасы, учитывая близость к городу и возможность трудоустроиться в Шымкенте. Немало среди кайнар-булаковцев и исконных шымкентцев, в силу разных причин оставшихся без городского жилья.

Так что сейчас контингент населенного пункта очень разнообразный. Долгое время всех жителей объединяла в буквальном смысле слова борьба за выживание. Иначе назвать жизнь без воды, природного газа, постоянного электроснабжения, нормального транспортного сообщения и с разбитыми до основания дорогами, было нельзя.

Полтора десятилетия тому назад бывший дачный поселок Кайнар Булак вывели из административного подчинения Сайрамского района и передали Шымкенту. Массив включили в состав городского Абайского района, что уже само по себе предполагало как минимум решение коммунальных проблем.

Статус «решает» многое

Впрочем, даже после этого еще долгое время местные жители по привычке обращались не в Шымкентский городской и даже не в Абайский районный акиматы, а в правление союза дачных кооперативов «Оазис». По-старинке огромным населенным пунктом, в котором несколько тысяч подворий, «Оазис» управлял через председателей дачных кооперативов. Другой власти здесь просто не было. Эксплуатацией, ремонтом, поддержанием инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии правление союза дачных кооперативов долгие годы занималось самостоятельно, без какого-либо участия городской казны.

Самостоятельно – это значит за счет ежегодных взносов жителей, основную массу которых при всем желании не назовешь состоятельными. Большинство из них либо пенсионеры, либо многодетные и малоимущие семьи, или же безработные, умудряющиеся прожить за счет ведения натурального хозяйства на своих считанных сотках.

При этом тарифы на то же электричество у местных жителей долгое время были гораздо выше, чем у шымкентцев, проживающих на исторической территории города. Свет подавали расплодившиеся частные компании, имеющие неплохую маржу и перекладывающие потери на кошельки потребителей. Принцип «плати, а не то отрежем» работал без сбоя.

Сейчас вопрос электрификации массива полностью решен. За счет городского бюджета проложены новые сети, установлены трансформаторные подстанции, снижен тариф. Электрификация шагнула дальше отдельно взятого дома: ежегодно в дачном массиве добавляется пара-тройка освещенных улиц. Вот и на текущий год запланирована установка уличных фонарей на двух улицах.

Снят с повестки дня и вопрос водоснабжения. Давно завершена работа по прокладке водопроводной сети, обеспечивающей жителей качественной питьевой водой.

Из 225 улиц массива, 46 – асфальтированы, 172 имеют обустроенное гравийное покрытие. И только семь улиц по-прежнему грунтовые. Но и их в этом году обещают привести в порядок. И тогда людям в весеннюю распутицу не придется месить грязь.

А вот асфальтировать новые улицы пока не будут.

– Из-за прокладки системы газификации асфальтирование улиц решено приостановить, – поясняет заведующий отделом по развитию комфортной среды Абайского районного акимата города Шымкента Меержан Ажедин. – Несмотря на то, что по проекту идет прокладка воздушного газопровода, местами магистральные трубы проходят под землей. Чтобы не пришлось затем разрушать дорожное полотно, решили повременить с асфальтированием.

Минувшей осенью на улицах дачного массива появились бригады рабочих, занявшиеся прокладкой системы газоснабжения. Это событие вызвало настоящий ажиотаж среди жителей, давняя мечта которых забыть про дрова и уголь для отопления жилища, наконец-то обрела реальные очертания.

Проект по газификации Кайнар Булака обойдется в 5,6 млрд тенге. Часть средств выделена из республиканского бюджета, еще часть – из городской казны. Проект завершится в следующем году. И как бы ни хотели жители пользоваться природным газом уже предстоящей зимой, не получится. Подключить к газоснабжению массив смогут только после завершения всего объема работ.

Начальник участка по газификации Елесбай Нуркулов говорит, что примерно 30% объема работ уже выполнено. Ежедневно более сотни рабочих заняты монтажом газопровода, что позволяет ежемесячно прокладывать 25–30 км сетей. Темпы работ могли быть и выше, если бы не конфликтные ситуации, которые то и дело возникают с местными жителями.

– Когда проводится газификация, существует два вида строительства – воздушное и подземное, – рассказывает Елесбай Нуркулов. – Трубы под землей прокладывают, если позволяет ширина улиц. На дачном массиве это невозможно, есть улицы, ширина которых меньше трех метров. Трубы устанавливаем на стойки, бетонируя их основание. Постоянно кто-то высказывает недовольство, что теперь машину не сможет возле калитки припарковать, что паутиной труб вся улица оплетена и внешний вид испорчен. Согласен со всеми претензиями, но как быть в условиях столь плотной застройки?

Газификация дачного массива создала массу трудностей. С этим согласен и Меержан Ажедин. Тесно настолько, что нет даже возможности установить ШРП возле каждого домостроения.

– По санитарным нормам и условиям, насколько я знаю, на бывших дачных массивах газификация вообще не проводится, – говорит Меержан Ажедин. – Но здесь очень много людей проживает, и отопление углем сказывается на экологии города. Решено ставить ГРПШ, это своего рода раздаточный узел, рассчитанный на 100–120 абонентов. Он занимает 12 квадратных метров. Но даже такого лоскута свободной земли не можем найти. Придется выкупать часть дачных участков. Сейчас работают специалисты по земельным вопросам. Как земпроект будет готов, можно будет говорить о выкупе. Это не сказывается на ходе строительных работ, они идут своим чередом, а земельные вопросы решаются параллельно.

Скандал с выкупом земли уже зреет и рано или поздно он выплеснется наружу. Во всяком случае, именно так утверждает председатель дачных кооперативов Акмарал Умурзакова.

– За те самые 12 квадратных метров земли, на которых предполагается установка ГРПШ, людям предлагают выплатить по 60 тысяч тенге, – говорит Акмарал Умурзакова. – Ну, кто согласится на такую сумму? Она не учитывает реальную рыночную стоимость земли на массиве. Сейчас участок без строений дешевле чем за пять миллионов здесь не найти. А если на нем дом стоит, то за него все 20 миллионов просят, а то и намного дороже.

Теснота и обиды

Плотная застройка дачного массива, узкие улицы являются одной из главных проблем населенного пункта, в котором расположено чуть больше 7 тыс. домовладений. Примерно в 500 из них никто не проживает. Их владельцы либо поменяли место жительства, сохранив за собой право собственности на имущество, либо появляются на даче крайне редко.

Еще полторы тысячи участков принадлежат так называемым летникам. Это – истинные дачники, появляющиеся весной и уезжающие осенью. Все эти годы они продолжают обрабатывать землю, выращивая на своих сотках овощи-фрукты.

Постоянно на массиве проживают 32 тыс. человек. Это самый крупный жилой массив в Шымкенте, население которого в летнюю пору удваивается. Кайнар Булак пользуется у шымкентцев большой популярностью, хотя не может похвалиться особым комфортом и благоустроенностью.

Пока не удается кардинально решить проблему регулярного сбора и вывоза бытовых отходов. Несколько подрядчиков за последние годы брались за это дело, но вскоре вынужденно прекращали работу. Свое решение уйти объясняли тем, что очень трудно грузовикам передвигаться по узким улочкам. Но главная причина все же в том, что так и не смогли убедить жителей в необходимости оплачивать услугу.

С нового года нишу заняла новая компания, которой за четыре месяца удалось заключить договора на обслуживание только с 1,5 тыс. домовладений. Куда девают мусор остальные жители? Кто куда. Кто-то подбрасывает к воротам соседей, кто-то по пути на работу оставляет на центральной улице, или отправляет прямиком на пустующий участок, создавая несанкционированную мусорную свалку.

Можно только предположить, что будет после повышения тарифа на вывоз ТБО. Его предлагают поднять с 200 тенге до 413 тенге с одного человека. Наверняка, соблазн перекинуть пакет с мусором на пустующий участок и не заключать договор на вывоз ТБО, а значит, и не платить, тоже удвоится.

Дачи, на определенное время остающиеся без присмотра хозяев, привлекают не только нечистоплотных граждан, но и воров, а то и служат прибежищем для криминальных элементов. Их используют для того, чтобы пересидеть какое-то время после совершения преступления, для закладки наркотиков и создания наркопритонов. Полиция здесь часто проводит рейды, проверяет соблюдение паспортного режима, выявляя подозрительных постояльцев.

– Проблем у нас – выше крыши, возьмите те же пустующие дачи, – перечисляет Елена Рындина. – Ну, пора уже, наверное, навести порядок, какую-то инвентаризацию провести, что ли. Покоя хочется и порядка. И земля, опять-таки, появится под социальные объекты. Решили же как-то вопрос земельного участка под строительство врачебной амбулатории, и теперь мы первую медицинскую помощь получаем здесь. Врачи общей практики принимают, узкие специалисты есть. Удобно людям. Ждем, что у нас будет и все остальное для нормальной жизни.

– Двое маленьких детей у меня, они нигде не бывают, все время во дворе играют, – сетует Настя Оленбург. – Хотелось бы повести на детскую площадку, но на все дачи такой нет ни одной. А в городе вон их сколько понастроили – в каждом дворе! Чем наши дети хуже? Нам некуда с детьми пойти. Не ехать же в город, чтобы повести ребенка на прогулку в парк? Нас из одного района в другой перебрасывают, а что толку от этого? Были в Абайском, потом передали в Каратауский. С нового года снова вернули в Абайский район. Может, лучше заняться обустройством, а не бесконечными административными реформами ограничиваться?

Меержан Ажедин считает претензии жителей вполне обоснованными. Только вот построить детские площадки или заложить парк на бывших дачах – негде. Нет для этого подходящего земельного участка. Даже выкуп одной дачи не поможет. Тут с десяток понадобится. а это выльется в приличную сумму бюджетных тенге. Как результат, в прошлом году смогли построить одну спортивную площадку, да и то через дорогу от дачного массива, в населенном пункте Кайнар Булак.

В свое время дачи дали толчок для развития одноименного аула, располагающего свободными землями. Именно на них построены все три школы, в которых учатся «дачные» школьники. В трех учебных заведениях, рассчитанных в общей сложности на 2 800 мест, обучаются около 6 тыс. учеников. Занятия в каждой из них проходит в две смены.

Сейчас строится еще одна школа. Она будет частной и тоже расположится в населенном пункте Кайнар Булак, который сейчас активно благоустраивается. Здесь одновременно Шымкентский городской акимат реализует несколько инфраструктурных проектов. Как результат, жители массива в этом году получат доступ к бесперебойному электроснабжению и качественной питьевой воде.

На решение проблемы водоснабжения населенного пункта из государственного бюджета выделено 6,7 млрд тенге. Вода в домах жителей появится к концу года, а вот к новой электросети жилой массив подключат уже летом, обеспечив 2 760 абонентов светом.

В Кайнар Булаке, как и в одноименном дачном массиве, активно ведутся работы по газификации.

– Дачный массив Кайнар Булак, возможно, в дальнейшем переименуют, – строит предположение Меержан Ажедин. – Или сама по себе отпадет приставка «дачный массив» в названии и это будет единый населенный пункт, плавно перетекающий через дорогу, вдоль которой слева и справа вытянулись ряды домов.

Как бы то ни было, но передача дачного массива Шымкенту стала для его жителей удачным поворотом, благодаря которому появился шанс достичь в перспективе уровня городского комфорта.