Удостоверение охотника стало цифровым в Казахстане
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В Казахстане выдачу удостоверения охотника полностью перевели в электронный формат, что ускоряет и облегчает процесс получения этого документа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Теперь удостоверения охотников, выданные с 1 января текущего года, доступны в цифровом формате в разделе цифровые документы в мобильном приложении eGov Mobile.
В Минэкологии уточнили, что получение удостоверения охотника является государственной услугой, которую оказывают республиканские ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.