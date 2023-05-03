Удостоверение охотника стало цифровым в Казахстане

В Казахстане выдачу удостоверения охотника полностью перевели в электронный формат, что ускоряет и облегчает процесс получения этого документа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Теперь удостоверения охотников, выданные с 1 января текущего года, доступны в цифровом формате в разделе цифровые документы в мобильном приложении eGov Mobile.

В Минэкологии уточнили, что получение удостоверения охотника является государственной услугой, которую оказывают республиканские ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.