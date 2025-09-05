Выступая на торжественной церемонии по случаю Дня работников нефтегазовой отрасли в Акорде, президент отметил, что мировая нефтегазовая индустрия находится в центре внимания многих государств и известных экспертов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Главы государства, будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики, передает корреспондент Kazpravda.kz

«На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана. Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в ходе выступления на торжественной церемонии в Акорде по случаю поздравления работников нефтегазовой отрасли.

Кроме того, Президент поручил обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения, прежде всего, в строительстве электростанций. Как известно, уголь занимает около 70 процентов в энергобалансе Казахстана.

«Наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а, напротив, следует эффективно использовать его», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта