Уголовное дело за распространение бруцеллеза возбудили в отношении фермеров Костанайской области

Происшествия
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Уголовное дело за распространение бруцеллеза возбудили в отношении фермеров Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Около 400 больных животных в Челгашинском сельском округе Карасуского района ветеринары выявили ещё в начале осени. Но бруцеллезный очаг не ликвидирован до сих пор. Оказалось, что больной скот принадлежит хозяйству в Северо-Казахстанской области. В течение двух месяцев фермеры не выполняли предписания, поэтому специалисты вынуждены были обратиться в полицию.

"Сейчас возбуждено уголовное дело, статья называется "Умышленное распространение особо опасной инфекции". Наша задача сегодня – ограничить. Как только мы решением акима наложим ограничение, оттуда никакого движения животных, прилива животных не будет, только оттуда одна дорога – на санитарный убой больных животных", – отметил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Берикжан Кайыпбай.

В управлении ветеринарии пояснили, что в случае бруцеллеза вводится не карантин, а ограничительные мероприятия, которые помогут ликвидировать очаг инфекции. Правоохранительные органы в ходе следствия выяснят, как и почему больной скот без документов попал на территорию Костанайской области и не являются ли животные краденными.

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