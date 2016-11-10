Уголовное дело за распространение бруцеллеза возбудили в отношении фермеров Костанайской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanatv.kz
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Около 400 больных животных в Челгашинском сельском округе Карасуского района ветеринары выявили ещё в начале осени. Но бруцеллезный очаг не ликвидирован до сих пор. Оказалось, что больной скот принадлежит хозяйству в Северо-Казахстанской области. В течение двух месяцев фермеры не выполняли предписания, поэтому специалисты вынуждены были обратиться в полицию.
"Сейчас возбуждено уголовное дело, статья называется "Умышленное распространение особо опасной инфекции". Наша задача сегодня – ограничить. Как только мы решением акима наложим ограничение, оттуда никакого движения животных, прилива животных не будет, только оттуда одна дорога – на санитарный убой больных животных", – отметил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Берикжан Кайыпбай.
В управлении ветеринарии пояснили, что в случае бруцеллеза вводится не карантин, а ограничительные мероприятия, которые помогут ликвидировать очаг инфекции. Правоохранительные органы в ходе следствия выяснят, как и почему больной скот без документов попал на территорию Костанайской области и не являются ли животные краденными.