Уголовное дело завели после обрушения козырька подъезда в Актау
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В Министерстве внутренних дел РК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обрушения бетонного козырька подъезда многоэтажного дома в Актау, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, 11 мая, в 11:21 в полицию поступил вызов в 9 микрорайон. На место выехала следственно-оперативная группа. По прибытию было установлено, что во время демонтажных работ на рабочих обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте, 29-летний мужчина доставлен в Мангистаускую областную больницу", - говорится в информации.
Данный факт зарегистрирован по статье 277 Уголовного кодекса РК.
Назначена экспертиза.