Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд

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Искакова Айдана
корреспондент

Департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о завершении досудебного расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз», передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали зарплату. Другому экс-заместителю генерального директора АО «ОМГ» Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации АФМ, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «ОМГ» и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.

Все уголовные дела направлены в суд, добавили в ведомстве.

Ранее, в начале июня 2023 года, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Б. Мамбетсапаев. В конце того же месяца стало известно о задержании другого заместителя - Е. Карамурзаева.

Кроме того, департамент экономических расследований по Мангистауской области провел несколько досудебных расследований на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в Озенмунайгазе. А Генеральная прокуратура проверила соблюдение законности при проведении тендеров в компании.

Также в июне специально созданная комиссия из членов АО «НК «КазМунайГаз» огласила результаты месячной проверки Озенмунайгаза и его подрядных организаций. 

#АФМ #суд #следствие #Озенмунайгаз #дело

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