Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд

Департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о завершении досудебного расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз», передает Kazpravda.kz.
«В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали зарплату. Другому экс-заместителю генерального директора АО «ОМГ» Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге», – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации АФМ, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «ОМГ» и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.
Все уголовные дела направлены в суд, добавили в ведомстве.
Ранее, в начале июня 2023 года, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Б. Мамбетсапаев. В конце того же месяца стало известно о задержании другого заместителя - Е. Карамурзаева.
Кроме того, департамент экономических расследований по Мангистауской области провел несколько досудебных расследований на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в Озенмунайгазе. А Генеральная прокуратура проверила соблюдение законности при проведении тендеров в компании.
Также в июне специально созданная комиссия из членов АО «НК «КазМунайГаз» огласила результаты месячной проверки Озенмунайгаза и его подрядных организаций.